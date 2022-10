El Kiwi Messi de Colo Colo ya habla como chileno: "Fue penca, el gol no pudo entrar"

En Colo Colo buscan dejar atrás el empate ante Curicó Unido, que le impidió bajar como local la estrella 33, y se concentran en el partido ante Coquimbo Unido por la fecha 28. Un duelo para el cual todavía falta más de una semana, debido a que se está jugando la Copa Chile.

Sin embargo, en el Monumental todavía rondan las oportunidades perdidas ante los torteros. Así lo confesó Marco Rojas, quien se manifestó en conferencia de prensa, señalando lo mucho que le hubiese gustado que entrara el cabezazo que tuvo frente al arco y que Fabián Cerda sacó de manera notable.

"El gol no pudo entrar, fue penca, no cabeceo mucho entonces hubiese sido lindo que de las mínimas veces que hago eso hubiese entrado", señaló, dejando en claro que a solo tres meses de su llegada ya se le comienzan a pegar algunos chilenismos.

"Para mí hubiese sido muy lindo hacer ese gol, pero también sé que estamos jugando contra otro equipo y contra un arquero que jugó muy bien y tapó casi todo. Curicó jugó bien, fue sólido y por eso están en el segundo lugar", agregó sobre la jugada que sigue dándole vuelta.

Con respecto a lo que viene, el neozelandés no se mostró preocupado por volver a tener una semana sin fútbol. "No sé si hay tanta ansiedad en el camarín. Hubiese sido lindo festejar el campeonato en casa, pero ya no es la realidad y debemos esperar dos semanas"

"Sé que será difícil porque pelean al fondo, pero queremos lograr el título. Será importante para ambos", agregó sobre Coquimbo Unido, el rival que se les viene.

La adaptación al club

El Kiwi se refirió también a cómo han sido estos meses viviendo en Chile, en una cultura tan distinta a la que estaba acostumbrado. Asumió que no ha sido tan fácil acostumbrarse, pero que pretende quedarse en Colo Colo y cumplir su contrato hasta el 2023.

"Ha sido una experiencia tremenda para mí, me ha costado un poquito acostumbrarme a todo lo que viene con vivir acá en Chile y lo que es estar en Colo Colo, pero mis compañeros y todos en el club me han tratado súper bien. Tengo contrato hasta el próximo año y no pienso en nada más que cumplir eso", indicó.

El Cacique se enfrentará a los piratas el próximo domingo 23 de octubre a las 15:00 horas. Se jugará en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, que pese a la polémica, contará con 4500 hinchas albos presentes.