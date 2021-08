La dirigencia de Blanco y Negro sigue en la búsqueda de un centrodelantero para darle en el gusto al entrenador Gustavo Quinteros y uno de los jugadores que está en carpeta es el brasileño Diogo de Oliveira, quien actualmente, milita en el Plaza Colonia de Uruguay.

Es más, desde el equipo uruguayo aseguraron que está todo arreglado entre los clubes, para que De Oliveira de 24 años sea jugador de Colo Colo y el delantero manifestó su deseo de defender la camiseta del Cacique.

"Me gustaría mucho. Es un club enorme Colo Colo, muy grande. Yo no sé mucho todavía, de momento estoy en casa y eso lo está viendo mi representante, pero todavía no me habló nada. Quiero mucho estar en ese plantel, si hay interés me gustaría mucho. Ojalá se dé", sostuvo De Oliveira a radio Cooperativa.

El jugador llegaría en calidad de préstamo a los albos con opción de compra a fin de año. Plaza Colonia quiere recibir 2 millones de dólares si es que se llega a concretar la venta del brasileño.

Sobre su presente, el brasileño expresó que "estoy en un gran momento y en mi mejor forma. Me siento muy bien en la cancha y estoy con muchas ganas de jugar".

Por último, se refirió a sus principales cualidades e indicó que "tengo mucha velocidad y habilidad".