Mono Sánchez le avisa a Colo Colo: "Puedo quitarle la titularidad a Cortés. Soy el mejor portero de Chile"

Diego Sánchez participó del programa Sabor a Gol de TNT Sports, en el que el arquero de Unión Española mostró cómo se maneja en la cocina mientras se desarrolla en paralelo una apetitosa conversación. El Mono habló de su carrera y también una declaración notable.

“De chico partí jugando como delantero en el colegio. Siempre hice goles, pero mi papá fue arquero de Palestino y me inculcó el rol. Desúés me metió a Palestino, fue mi profesor de arqueros con el paso del tiempo y me retaba en el entrenamiento y en la casa”, dijo Sánchez.

Incluso se candidatea para Colo Colo y asegura que si se lo propone puede dejar al titular Brayan Cortés en la banca. ¿Es Diego Sánchez actualmente el mejor arquero del fútbol chileno? El Mono responde.

“A Brayan Cortés podría quitarle la titularidad. Es joven, creo que para Colo Colo, mi estilo y forma de ser le serviría mucho, junto con la experiencia. Soy el mejor portero de Chile, siempre lo he dicho”, sostuvo.

Además consideró que “Matías Dituro es un arquerazo, tiene buen pie, buen juego aéreo y liderazgo. Tiene todo para ser lo que está siendo ahora”.

Unión Española marcha 14° en la tabla de posiciones del Torneo Nacional tras empatar sin goles frente a La Serena. Este sábado recibe a Audax Italiano por la sexta fecha en clásico de colonias.