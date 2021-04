¡Diego Sánchez pisa el palito! El portero de Unión Española anuncia que se casa con Yamila Reyna

¡Diego Sánchez pisa el palito! La actriz y comediante Yamila Reyna utilizó sus redes sociales para anunciar que el portero y capitán de Unión Española le pidió matrimonio.

Con un fotografía tomados de la mano mostrando el anillo de compromiso y con la frase: “¡Sí, acepto! A pasar el resto de nuestras sonrisas juntos. Te amo con locura”, la actriz dio a conocer la feliz noticia.

La noticia fue celebrada por todos los seguidores de la comediante en redes sociales, quienes no escatimaron en enviar mensajes positivos y desearles el mayor de los éxitos en este nuevo paso que están dando como pareja.

Recordemos que el romance nació por la seguidilla de mensajes que le mandaba el Mono Sánchez a la actriz por redes sociales, quien un día decidió responder a uno ello y aceptar salir para probar suerte.

La actriz anunció que se casa con el portero Diego Sánchez. (FOTO: -@yamireyna)

“Fue un caballero. Al final, la que lo invitó a cenar fui yo porque no tenía tiempo antes de irme a Argentina. Antes de mi viaje nos vimos dos veces. Fue un flechazo. Él juraba que yo no lo iba a pescar y yo pensé que: ‘Es un pibe más chico que yo (él tiene 33 y ella 42), jugador, yo no soy de ese mundo. Lo voy a ver una vez y chao’”, reconoció en ese entonces a LUN.

Por otra parte, el arquero hispano confesó que “a la cita iba con cero fe, pensé que no le iba a gustar. Pero esa cena salió mejor de lo esperado. Estaba muy nervioso, no fue fácil y me costó elegir qué ropa ponerme. Después todo fluyó desde el primer minuto”.

“Estoy viviendo una relación muy sana, muy linda. Siento que me tomé el tiempo para esperar a alguien que valiera la pena y Diego realmente lo vale. Él ha estado al pie del cañón. Siempre estuvo a la altura, muy compañero, muy compinche, apoyándome. En estos tiempos los hombres así son escasos. Así que volví y decidí ponerle las pilas que se merece la relación”, agregó en ese entonces la actriz.