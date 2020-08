Daniel Morón no duda: “La llegada de Harold fue el gran acierto de Mosa, estuvo brillante”

El ambiente al interior de Colo Colo está complicado, pues si existen diferencias por el pago de 550 millones de pesos que recibirán algunos jugadores del plantel, también se le debe sumar la división que existe entre los directivos de Blanco y Negro.

Ante esa situación Daniel Morón, en conversación con Deportes en Agricultura, comentó sobre este tema y aprovechó la oportunidad de hacer un llamado a todos en el club para que dejen de lado sus diferencias y puedan remar en pro del bienestar del club.

“No es bueno que esto suceda, porque a la larga el que termina pagando el costo es el club. Me encantaría que el directorio estuviera más alineado siempre y cuando se hagan las cosas bien. Entiendo que no a todo se le puede decir que sí y me imagino que para eso las oposiciones son importantes para un gobierno, pero tampoco quitarle el alimento porque sí no más. Eso no lo entiendo”, mencionó.

Morón fue parte del directorio de Blanco y Negro, pero este 2020 tomó la decisión de dejar su cargo. (FOTO: Agencia Uno)

En la misma línea, al ser consultado sobre la situación de Harol Mayne-Nicholls, quien sigue en el club, a pesar de no recibir sueldo, expresó que “me extrañó muchísimo la negativa a Harold sabiendo todo lo que ha hecho en Colo Colo hasta hoy y lo que tengo seguro es que ese rol lo seguirá manteniendo, más allá de los dineros involucrados. Lamento este revés por parte del directorio, pero la llegada de Harold fue el gran acierto de Aníbal (Mosa), estuvo brillante a la hora de la elección”.

Finalmente, tuvo palabras sobre la división del plantel tras el anuncio del pago de 550 millones a seis referentes del plantel por conceptos de derechos de imagen.

“Aquí es donde estuvo el error de los jugadores en no haber aceptado la negociación que a lo mejor no era lo más conveniente para ellos en su momento, pero que a la larga era mucho más beneficiosa a la que optaron. Cuando uno toma decisiones, uno tiene que aguantar lo que viene”, sentenció.