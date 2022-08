Colo Colo vive un buen momento en el Campeonato Nacional pues solo una verdadera catástrofe le quitará la posibilidad de levantar el título, aunque aún resta mucho por jugar y deberá refrendar su favoritismo jornada a jornada en medio de una gran actualidad deportiva en el torneo.

Pero no ha sido una temporada 100 por ciento placentera para el Cacique, que ha tenido dificultades a nivel internacional e institucionalmente le costó con el mercado de fichajes, algo que causó algunas declaraciones del entrenador Gustavo Quinteros que pudieron haber incomodidado a la gerencia deportiva.

Sin embargo, para ese cargo directivo, el cual comanda Daniel Morón, los problemas no fueron fáciles y todo ha fluido de la mejor manera. "Creo que cuando en el fútbol todos los estamentos nos alineamos hacia un mismo objetivo es todo más fácil, más fácil de construir cosas. Es lo que ha venido pasando en este tiempo a pesar que hay sus vaivenes, hay discusiones. Esto es como un matrimonio", dijo a Deportes en Agricultura.

"Hay matrimonios que duran 60 o 70 años y durante esos años han tenido su malos momentos pero lo han sabido resolver y eso yo creo es lo que está pasando hoy en Colo Colo y ojalá pase por mucho tiempo", añadió al panel de la emisora.

El Loro fue contundente y afirmó que cualquier comentario del estratega estuvo lejos de significar un inconveniente. "Muchos a lo mejor piensan que cuando Gustavo Quinteros hace esas solicitudes después de los partidos, yo tengo una gran amistad con Gustavo y entiendo la posición de los entrenadores. Todos los entrenadores quieren y piden, si le traes van a seguir pidiendo. Si le traes tres, quieren cuatro. A mí eso no me afecta. De verdad, lo hemos manejado muy bien, hemos llegado a acuerdos. Este mercado último fue muy difícil".

Su casi salida de Colo Colo

Morón estuvo cerca de marcharse de Colo Colo hace algunos meses y explicó las razones por las que tuvo la duda de su permanencia. "Yo el año anterior no la pasé bien, viví mucho estrés, angustia muchas veces porque habían cosas que sucedieron y quedan como tu responsabilidad porque se te cae una contratación, no llegó alguien que estaba listo. Muchas de esas cosas te hacen sentir mal. Yo no estudié para ser gerente deportivo. Lo mío es más la experiencia que tengo en el fútbol, la falta de conocimiento me pasó la cuenta. No la pasé bien".

Sin embargo, está feliz de haber cambiado de parecer. En abril se sentaron conmigo y me dio mucha tranquilidad lo que me dijeron. Quizá con esa experiencia me siento mucho más tranquilo. Sigue habiendo los mismos problemas de las contrataciones, de las renovaciones de los contratos pero con la experiencia de un año uno va a aprendiendo. La experiencia tiene un valor. Me siento más cómodo. Las contrataciones que hemos tenido nos han ayudado muchísimo", puntualizó.