Los recados que envió Arturo Vidal a Colo Colo en la última semana dejaron nuevamente abierta la puerta del historiado regreso del Rey al Cacique, al punto de que algunos hinchas de Flamengo se sintieron ofendidos por la idea del King y alteraron el ambiente en la antesala del viaje del equipo brasileño a Marruecos, para disputar el Mundial de Clubes.

Por eso, los históricos del cuadro popular prefieren poner áños fríos antes de ilusionarse con el mediocampista campeón de América. Es el caso de Ricardo Mariano Dabrowski, ex goleador de Colo Colo y técnico responsable de subir al primer equipo a Vidal hace casi dos décadas, que dialogó con Redgol.

El Polaco cree que lo primero es preguntarle a Gustavo Quinteros. "Me parece que la idea de Arturo es venir en plenitud y yo creo que está en plenitud. Le quedan por lo menos dos años. El asunto es que todo depende de que sea del gusto del técnico, si el técnico considera que será un muy buen refuerzo", puntualiza.

"Vidal no juega solo, necesita un equipo"



Otro aspecto que destaca Ricardo Mariano Dabrowski al analizar un eventual regres de Arturo Vidal a Colo Colo es el colectivo. "Sería fantástico que venga, pero hay que ver en qué contexto. Arturo es un gran jugador, que triunfó en todos lados y siempre destacó en todas las ligas. Sería un aporte muy grande, pero no juega solo", calibra el ex delantero.

En ese sentido, el campeón de América cree que el King "necesita un equipo que esté en la misma sintonía y eso lo tiene que evaluar el entrenador, para saber si efectivamente podrá sumar su categoría y su calidad", reflexiona Dabrowski.

El técnico cree que la clave será la presencia de "un equipo con potencial para aspirar a cosas importantes, porque cualquier equipo puede tener un jugador, pero si no hay un equipo que avale todo eso y acompañe, es inútil", advierte.

"Un jugador no salva a un equipo. Argentina salió campeón del mundo porque tenía al mejor del mundo (Lionel Messi) y detrás a un equipo, en el que destacaron todos. Me parece que en este caso es una situación similar", concluye el ex atacante argentino.