Tras las declaraciones del King y la polémica que se generó, el 7 del pueblo le envió un mensaje al Cacique. "Si no juega de aquí a junio o sigue en la misma situación, querrá destrabar la salida", señaló.

Los dichos de Arturo Vidal y su opción de volver a Colo Colo han desatado toda una teleserie en las últimas horas. El King sorprendió en uno de sus streamings en Twitch, asegurando que si el Cacique quiere pelear la Copa Libertadores solo debe ir a buscarlo al Flamengo.

La situación derivó en que los hinchas del Mengao lo criticaran, no sumara minutos ante el Boavista y reaccionara molesto al quedarse en la banca. Con disculpas públicas intentó arreglar todo, pero en nuestro país se ilusionaron con verlo otra vez con el blanco y negro encima. Así por lo menos lo dejó claro Marcelo Barticciotto.

El7 del pueblo y uno de los máximos ídolos de Colo Colo habló de las chances que tiene Arturo Vidal de volver al fútbol chileno. Y para sorpresa, aseguró que este es el escenario ideal para que los albos apuesten por su retorno.

"Yo creo que él se debe querer ir. Si hay un momento para llamarlo de parte de Colo Colo es este", lanzó el ex delantero y campeón de Copa Libertadores con el Cacique en la última edición de Al Aire Libre en Cooperativa.

Eso sí, Marcelo Barticciotto descartó que su arribo se pueda dar de inmediato, pero sí pidió ir adelantando trabajo para que sea a mitad de temporada.

"No digo que venga ahora porque es muy pronto, pero sí para junio. Si no juega de aquí a junio o sigue en la misma situación, querrá destrabar la salida", lanzó. "Y si no quiere seguir, sin duda el club hará lo posible para dejarlo partir".

Un nombre como Arturo Vidal es caro para el fútbol chileno, pero Barti cree que se puede llegar a acuerdo. "Sé que gana mucha plata y quizás no se la puedan pagar, pero Flamengo puede pagarle una parte. Me parece que tiene un año más de contrato, pero se nota que no está contento".

Ya entrando en toda la polémica que se generó por los dichos del King, el 7 del pueblo le bajó dramatismo. "No digo que esté bien lo que dijo, no está bien, pero no lo encuentro grave. Lo tomo como una humorada".

Finalmente, recalcó que el Cacique debe intentar sí o sí un acercamiento para saber si puede concretar su regreso a Chile. "Si hay un momento para llamarlo, sondearlo, es este".

Arturo Vidal buscará seguir jugando en el Flamengo, pero tras lo ocurrido en las últimas horas parece haber tenido un quiebre. Colo Colo es su casa y tiene las puertas abiertas, por lo que queda en sus manos decidir si regresar para entregarle sus últimos años de carrera.