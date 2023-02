"Nunca bajaré los brazos porque así soy yo: un guerrero". Con estas palabras, Arturo Vidal reaccionó esta mañana tras la polémica que provocó su actitud en el segundo tiempo del partido que Flamengo le ganó anoche a Boavista, por el Campeonato Carioca, en el que no ingresó desde el banco de suplentes.

El King tomó sus zapatos y los lanzó violentamente, en señal de la molestia que le provocó la decisión del técnico Vitor Pereira en un momento especialmente delicado, ya que se trató del último partido del Mengao antes de su participación en el Mundial de Clubes que se disputa en Marruecos, con el debut fechado para el próximo martes.

Antes de extender la controversia, Vidal utilizó sus redes sociales para dar las explicaciones del caso. "Primero que todo, quiero pedir disculpas por mi reacción durante el partido de ayer, al no entrar al campo de juego", comenzó el mensaje del ex jugador de Colo Colo, Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Múnich, Barcelona e Inter de Milán.

Vidal: "Sé que a veces mi temperamento me gana"



A renglón seguido Arturo Vidal reconoce la falta y entregó la justificación. "Debo aclarar que siempre me ha gustado participar desde el juego, ya que lo he hecho durante toda mi carrera. Sé que a veces mi temperamento me gana, pero yo he venido a Flamengo para ser feliz y ser parte de su historia", aclara.

Finalmente, el futbolista chileno se encomienda al colectivo y queda a disposición del último campeón de la Copa Libertadores. "Sé que mis condiciones son para ayudar a mis compañeros y poder seguir haciendo del Mengao el más grande de todos. Seguiré luchando para estar y nunca bajaré los brazos, por que así soy yo. Un guerrero", completa.

Vidal ha estado en el centro de la polémica en las últimas horas, a partir de sus declaraciones en la red Twitch, donde manifestó su deseo de que Colo Colo lo busque para ganar la Copa Libertadores, idea que fue criticada por los hinchas de Flamengo, que ven en el doble campeón de América a uno de los jugadores de mayor jerarquía.

Su actitud en el partido ante Boavista (estrecha victoria 1-0 para Flamengo) refleja el complejo momento por el que pasa el Rey Arturo, ya que en la presente temporada sólo suma un ingreso al minuto 74 en el torneo estadual ante Portuguesa (4-1), y luego otro a los 80 minutos en el la final de la Supercopa ante Palmeiras (0-1).