Arturo Vidal dejó la grande entre los hinchas de Colo Colo luego de lanzar una frase sobre su futuro. El King apareció en uno de sus streaming de Twitch para asegurar que si el Cacique desea pelear la Copa Libertadores, lo puede llamar para que vuelva a Chile.

El mediocampista, que hoy está vistiendo los colores del Flamengo de Brasil, abrió la puerta para un retorno al equipo de sus amores. Eso sí, con la condición que se haga una inversión para pelear el torneo y no solo ir a participar como en los últimos años. Y uno que le dio el OK a su deseo fue Mauricio Pinilla.

"Si Colo Colo quiere pelear en la Libertadores, que me venga a buscar al tiro no más y nos vamos", fueron los dichos del volante y bicampeón de América con la selección chilena. Con 35 años, está viviendo la última parte de su carrera pero esto no sería problema para brillar en nuestro país, según señaló el ex delantero.

En la última edición de Deportes en Agricultura, Mauricio Pinilla se refirió a las declaraciones que dejó Arturo Vidal en Twitch y descató su hambre de gloria. "El King mueve montañas solito, sabe dónde está parado y se tiene una fe espectactular el negro".

Eso no fue lo único, ya que el otrora artillero de la Universidad de Chile también detalló cómo sería su paso por el Cacique. Tanto, que hasta entregó los puestos en los que jugaría en cada temporada.

"Vidal en Colo Colo jugaría de mixto en los dos primeros años y después de central los últimos cuatro... Con el físico que tiene, todavía corre 10 kilómetros en 37 minutos", lanzó.

Aunque el broche de oro que tuvo para analizar la opción saco risas y algunas ronchas en los hinchas. "Acá en Chile, Vidal juega en una pura pata (pie) y la va a romper igual", sentenció.

Arturo Vidal vuelve a abrir la puerta a Colo Colo para disfrutar de los últimos años que le quedan de carrera. Si firmará con el Cacique en el futuro sigue siendo un misterio, pero su deseo es claro: no volverá a pasear, sino que a competir en grande.