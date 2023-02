Arturo Vidal fue el que ilusionó a todos los hinchas de Colo Colo. "Si quieren pelar la Libertadores, que vengan a buscarme altiro", fueron las palabras del King sobre su anhelo de volver a vestir la camiseta del Cacique luego de más de 15 años.

Un tema que agarró más vuelo cuando en Brasil tuvo una pataleta por quedar todo el encuentro en el bando de suplentes, en el duelo entre Flamengo y Boavista, donde lanzó lejos unos zapatos de fútbol dejando en evidencia la incomodidad que tiene en el elenco carioca.

Por eso es que Iván Zamorano tocó el tema de la opción de que el King vuelva al Monumental, aunque es complejo que sea en el actual mercado de pases. "Está en el momento preciso como para volver, todavía tiene las condiciones, el liderazgo y la calidad para ser un aporte importante", contó Bam Bam.

Esas condiciones innatas cree que son fundamentales para "llevar a Colo Colo al éxito nacional e internacional, donde el club está al debe junto a los equipos chilenos". Un retorno que, en caso de que los albos clasifiquen a la siguiente ronda de la Libertadores, puede darse para el segundo semestre si destraba su salida del Flamengo.

Eso sí, para quien fuera Pichichi con el Real Madrid, en el Cacique debe empezar a mejorar su dirigencia. Esto a raíz de la salida de canteranos por la puerta chica, algo que Zamorano critica.

"En lo administrativo me parece extraño que nuestros chicos que se desarrollan en el club tengan que salir de la forma en que están saliendo. Lo hizo Joan Cruz y Luciano Arriagada. Hemos tenido problemas con Vicente Pizarro también", recordó por lo complejo que fue renovar el vínculo del Vicho.

Tampoco le gustó al ex delantero la manera en que se abordó el mercado de pases en Macul. "Buscando a última hora a veces se cometen errores. Tienes un plan A, después pasas al plan B y al C. En la tercera fecha se están trayendo jugadores, pero eso debería hacerse al principio. Algo está pasando en la administración de Colo Colo que no está bien", enfatizó.