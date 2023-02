Arturo Vidal pasa un complejo momento en Flamengo, ya que no parece ser del gusto del nuevo entrenador. Según Jean Beausejour, quien se reunió con el King en Río de Janeiro el últjmo mes, esta condición abre las puertas a su regreso a Colo Colo. "Se merece ir a en un lugar donde se sienta valorado y querido", sentencia.

Beausejour visita a Vidal en Río y concluye que su regreso a Colo Colo es "factible" porque no es valorado

El momento de Arturo Vidal en Flamengo es especialmente sensible. El King reaccionó con rabia en el último partido antes del Mundial de Clubes, ante la decisión del entrenador Vítor Pereira de no permitirle ingresar. En la banca, el chileno lanzó sus zapatos violentamente en un claro mensaje de molestia.

El ex seleccionado Jean Beausejour se reunió con Vidal hace dos semanas en Río de Janeiro, y asegura que "el técnico no lo tiene en la valoración que uno cree que debería tener un jugador como Arturo", situación que abre las puertas para su "factible" regreso a Colo Colo, porque "merece ir a en un lugar donde se sienta valorado y querido".

En su tribuna de ESPN, el Bose relató lo vivido en el viaje. "Me tocó estar hace un par de semanas en Río y me tocó asistir a un partido y... como que yo sentía que el técnico estaba dando atisbos de lo que se iba a venir", introdujo el ex jugador de Universidad de Chile, Colo Colo, Universidad Católica y Cobreloa.

"Era el segundo partido de la temporada y el técnico fue con el once prácticamente estelar y los que van al banco normalmente. En el Maracaná, alrededor de 60 mil personas contra Portuguesa de Río de Janeiro por el Campeonato Carioca. Y uno dice: 'Es un partido liquidado, que se prestaba para que jugaran todos los citados'", detalló.

"De hecho entró Everton Cebolinha, venía llegando Gerson de Marsella, que hizo un partido correcto, pero nada del otro mundo", recuerda Jean Beausejour. "Y uno dice que 'es para que Arturo Vidal juegue media hora como mínimo. ¿O qué va a hacer? ¿Entrar y se marcar un autogol? Era un partido para que jugara y para que ganara minutos", puntualizó.

"Y desde ese punto de vista, ya sentí que el técnico no tiene a Arturo Vidal en la valoración que uno cree. Y mirando la foto completa, siento que Arturo, en la etapa de carrera que está, si hay algo que merece es ser feliz y estar pleno", sentenció el doble goleador mundialista, que jugó doce años con el King en la selección chilena.

"Un minuto en 24 horas de la carrera de Arturo Vidal"

Jean Beausejour cree que lo que le queda a Arturo Vidal en Flamengo no será significativo en el balance total de su carrera. "Ya ganó una Copa Libertadores y una Copa de Brasil. ¿Mueve la aguja en su carrera que le vaya mejor o peor en estos seis meses que quedan de campeonato? ¿Representará algo importante en toda la trayectoria de Arturo? Si lo llevamos a minutos, será un minuto en 24 horas" reflexionó.

Esta circunstancia refuerza la convicción del zurdo de Estación Central. "Arturo merece ser feliz, estar pleno. Se merece ir a en un lugar donde se sienta valorado y querido. ¿Quién garantiza que no vuelvan a pasar episodios como éste? Porque Arturo es así, y por ese grado de inconsciencia también ha logrado todo lo que ha logrado, e incluso nos ha empujado con esa gran inconsciencia. Entonces yo siento que se merece ser feliz", completó Bose.