El volante chileno, Arturo Vidal, fue criticado por su berrinche en el partido ante el Boavista por el Campeonato Carioca. En la prensa piden que no viaje al Mundial de Clubes en Marruecos.

Prensa brasileña trapea el piso con Arturo Vidal: "No debe ir al Mundial de Clubes, sería un exceso de equipaje"

El volante de la selección chilena, Arturo Vidal, no vive su mejor momento en el Flamengo, donde ha sido duramente criticado por su berrinche en el partido frente a Boavista.

El ex Inter de Milán lanzó lejos sus zapatos en el banco de suplente, cuando a los 82 minutos de juego se enteró que no entraría a la cancha. Esto se suma a la polémica que protagonizó este mismo miércoles al ofrecerse a Colo Colo mediante una transmisión de Twitch.

En la prensa brasileña no tuvieron piedad con el chileno. “Luego de engañar a toda la nación rojinegra y a la directiva de Flamengo ofreciéndole jugar en el club por un salario millonario, el chileno Arturo Vidal se ofreció a Colo Colo”, publica UOL.

“No satisfecho con el descontento causado por la multitud, protagonizó un espectáculo dantesco en el banquillo del Maracaná, cuando tiró las botas con enojo al darse cuenta de que no entraría al partido contra el Boavista”, añade.

“Quedó claro que no tiene nada que hacer en Marruecos. Es una maleta que solo traerá exceso de peso en equipaje de Flamengo”, finaliza.

En tanto, Globo señala: “El chileno tiró las botas al banquillo, muy irritado al ver que no entraba al campo (...) Vidal se irritó cuando Vitor Pereira hizo las últimas sustituciones y vio que no entraba al campo. Las cámaras de BandSports lo captaron en plena furia en el banquillo. Cuando el árbitro dio por terminado el partido, el chileno se fue directo al vestuario y no participó del saludo de los jugadores a la afición. Normalmente, es uno de los deportistas que tira del grupo para agradecer a la afición”.

“Mientras estaba concentrado para el partido contra Boavista, Vidal abrió un vivo en las redes sociales y charló con los internautas. En un momento, el chileno se ofreció como voluntario para jugar en Colo Colo. El asunto no resonó bien en la red social del jugador, que poco después comenzó a recibir numerosos comentarios negativos en sus publicaciones. Algunos hinchas de Flamengo incluso pidieron que se fuera el volante”, complementa.

Por su parte, Lance indica: “A pesar de la victoria, quien se robó el show fue Arturo Vidal, que ni siquiera entró al campo. El jugador, que ya había estado envuelto en polémica antes del duelo, mostró su descontento al no entrar al campo. Así, el primer gran reto de Vítor Pereira está sobre la mesa”.

Luego, afirman: “Vidal aún no ha conseguido recalar en el Flamengo de Vítor Pereira. De los siete partidos que disputó el 2023, el chileno solo entró al campo en dos de ellos, ninguno como titular. 26 minutos en total, números por debajo de las expectativas de la multitud”.

“Parece haber perdido espacio en la jerarquía de los centrocampistas del Flamengo. Con la salida de João Gomes, la vacante de segundo hombre quedó abierta, pero fue ocupada rápidamente por Gerson. El otro chileno de la plantilla, Erick Pulgar, también salió por delante de su compañero y ha recibido más oportunidades”, concluye.

Vidal sólo ha jugado 16 minutos en el el Flamengo en todo este 2023, fue ante el Portuguesa por el Campeonato Carioca. Ahora el equipo brasileño se medirá con el ganador del partido entre el Wydad Casablanca y Al Hilal por el Mundial de Clubes, duelo agendado para el 7 de febrero.