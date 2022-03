El entrenador del Cacique, Gustavo Quinteros, va a mantener el mismo equipo que viene jugando en las últimas dos fechas, ya que pretende darle rodaje a ese once de cara al torneo internacional que arranca en abril para los albos.

Colo Colo tomó vuelo en el Campeonato Nacional, porque tras un arranque con más dudas que certeza, sumó dos victorias en línea ante Universidad de Chile y Deportes Antofagasta, por lo que espera mantener el rumbo.

Por la séptima fecha del fútbol chileno el cuadro albo se medirá ante Palestino en calidad de visitante, partido para el cual viene trabajando el entrenador Gustavo Quinteros, aunque también piensa en el futuro.

Uno de los grandes objetivos del Cacique en 2022 es realizar una buena campaña en la Copa Libertadores, es por ello que el DT argentino nacionalizado boliviano quiere darle rodaje al equipo que tiene en mente para el torneo internacional.

Para los duelos coperos Quinteros no tiene pensado usar desde el arranque a jugadores Sub 21, es por ello que va a repetir el once que le ganó a la U en el Monumental y a los Pumas en el Zorros del Desiero de Calama.

De no mediar ninguna sorpresa de último momento, el cuadro blanco seguirá con la fórmula de César Fuentes y Esteban Pavez en la contención, para dejar más arriba a Leonardo Gil, mientras que Gabriel Costa seguirá como puntero.

De esta manera el once del cuadro de Macul sería con Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Gabriel Suazo; César Fuentes, Esteban Pavez, Leonardo Gil; Pablo Solari, Juan Martín Lucero y Gabriel Costa.

Colo Colo y Palestino juegan este domingo desde las 17:30 horas en La Cisterna, en un duelo que lo puedes seguir por RedGol.