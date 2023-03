Damián Pizarro es la nueva promesa de Colo Colo y el joven delantero de 18 años marcó su primer gol con el Cacique. Fue el descuento en la derrota por 3-1 ante Cobresal, en los 90’+4, tras ingresar desde el banco a los 67’ por Darío Lezcano.

Este sábado Colo Colo debe ponerse al día contra Huachipato, y Gustavo Quinteros prepara una formación con el joven atacante como compañero de Leandro Benegas en la ofensiva. Deportes Agricultura debatió sobre el caso y Cristián Caamaño tuvo diferencias con el reportero de la actualidad alba, Cristián Alvarado.

“Para mí sigue siendo Benegas el uno de los atacantes, independiente de lo que haga Pizarro, que ya jugó algunos minutos con un buen nivel y proyección importante. Benegas estando bien creo que debería jugar. Y tan utilitario como puede ser Bouzat, de estos jugadores que a los técnicos les agrada y viniendo de atrás en el segundo tiempo, un revulsivo, creo que puede ser Pizarro y el paraguayo (Lezcano)”, opinó Patricio Yáñez.

Caamaño tomó la palabra: “yo no quiero que se entienda como un menosprecio, pero el gol (de Pizarro) a Cobresal es cuando el partido estaba 3-0 y Cobresal se había ido a camarines. El partido ya tenía otro tono, de hecho Colo Colo había tenido dos claras antes. El otro día contra Colón tira el desborde y eso llena la vista, pero para ser titular en Colo Colo necesitas más, sobre todo en partidos cerrados y en serio. Y este partido es demasiado importante para Colo Colo. Tienes que recuperar puntos o Huachipato se te escapa a diez, y segundo es que tienes que llegar bien a la Copa Libertadores”.

Alvarado tomó la palabra: “es raro ese análisis, Caamaño. Le estas quitando valor a los descuentos”. El aludido respondió que “no le quito valor a los descuentos, cuando el partido está 3-0… ¿viste cómo jugó Cobresal los últimos minutos? La disposición ante un rival que ya está nocaut”.

¿Y si Pizarro se pierde el gol?, replicó Alvarado. Caamaño contestó que “no pasa nada tampoco. ¿Qué dije por Lezcano? Tú me dijiste que era el mejor promedio y mira dónde está. No puedes medirlo por una acción puntual a un futbolista, sino por el global. Y Lezcano, porque agarró tres pelotas, no era Cristiano Ronaldo ni tampoco es un desastre. Pero tú decías que Lezcano tenía el mejor promedio de gol y debía jugar. En Colo Colo necesitas otras cosas y argumentos”.

Por último Pato Yáñez sentenció que “hay que irse con cuidado, porque he visto tantos jugadores que aparecen, 11 mil… Historias de jugadores que asoman y marcan diferencias. Pizarro va por muy buen camino, es un extraordinario proyecto, con lomo, estatura, tiene sentido de la ubicación, pero no empecemos a tirarlo al carro de la victoria, que después si no pasa nada los chicos se vienen abajo. Él se tiene que ganarse la continuidad, no se la puede regalar Quinteros”.