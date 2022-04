Cristián Caamaño le pega coscorrón a Colo Colo por su juego ante la UC: "Lo terminan salvando los chicos, no los experimentados"

A pesar de que todo parecía indicar que Colo Colo se llevaba una dura derrota ante Universidad Católica por la fecha 11 del Campeonato Nacional 2022, el joven Alexander Oroz dijo lo contrario y con un gol al minuto 90 sentenció que el resultado final fue 1-1, con lo que los albos rescataron un impensado punto.

Eso, sumado al gran trabajo que hicieron otros jóvenes valores del Cacique en San Carlos de Apoquindo como Cristián Zavala o Carlo Villanueva, ha llevado a que varios nominen a los futbolistas de menor edad como los más destacados del encuentro, como es el caso de Cristián Caamaño.

El periodista deportivo sacó la voz en el programa F360 de ESPN y señaló que fueron los futbolistas que deberían ser más inexpertos quienes demostraron lo contrario y ayudaron a que los albos pudieran irse de la precordillera con al menos un punto en un caliente partido.

“Al final a Colo Colo lo salvan los chicos. Lo salva Villanueva, Zavala, Oroz, no lo salvan los experimentados, lo cual es una buena señal para Gustavo Quinteros de que tiene posibilidades de buscar en esos jugadores, no en Santos ni en otros que no estuvieron a la altura del compromiso", disparó de entrada.

Tras eso, el también rostro de radio Agricultura le advirtió a Quinteros que "sí puede seguir confiando en este chico Oroz, que ha tenido dos ocasiones de gol y las dos las convirtió, que es un buen presagio".

Con respecto al desempeño de Zavala, Caamaño advierte que el ex Deportes Melipilla hizo "un buen partido, a partir de su crecimiento y atrevimiento Colo Colo empezó a acercarse, arrimarse y pisar el área rival, si en el primer tiempo Colo Colo no pisó el área".

Para cerrar, dispara que "las únicas dos oportunidades de Colo Colo en el primer tiempo fueron unas profundizaciones a César Fuentes, no fue ni a Santos ni a Bolados, lo que te marca lo mal que estuvo Colo Colo en ataque el primer tiempo”.