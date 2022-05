Colo Colo sigue firme en el segundo lugar de su grupo en Copa Libertadores pero el empate 1-1 ante Alianza Lima, sumado al punto que sumó Fortaleza contra River Plate con similar marcador hace prometer que el cupo a los octavos de final estará disputado con los brasileños hasta la última jornada.

Lo más doloroso para el Cacique es que oportunidades tuvo para llevarse tres unidades de la capital peruana, pero los fallos llovieron, incluso un penal errado por Juan Martín Lucero, algo que históricos del club lamentaron. "Estamos jugando de visita ante un equipo con un estadio repleto y hace mucho rato no estamos tan bien. Esos son los partidos para mostrarse como un equipo copero", dijo Gabriel Mendoza

"Era decirle al resto que Colo Colo está presente y por ahí nos farreamos una gran oportunidad, sobre todo en el primer tiempo pero el empate igual fue justo pero las oportunidades en Copa Libertadores debes aprovecharla porque después te pasa la cuenta y así pudo haber sido", añadió.

El Coca, sin embargo, está feliz con el buen nivel del equipo. "Creo que como goleador, a cualquiera se le puede ir, pero la farra de ocasiones de gol es imperdonable. Creo que se está haciendo la cuenta porque con el grupo estábamos casi clasificados. Colo Colo hizo un primer tiempo extraordinario pero contra Fortaleza hay que mostrar contundencia en casa y sacarle partido a eso".

Entre tanto, Jaime Vera ve con más optimismo el panorama. "Yo creo que Colo Colo jugó un gran partido pero la definición erraron mucho pero la dinámica, el juego, yo creo que está bien, están jugando bien y en cualquier cancha lo hacen igual. Preocupante sería que no llegarán al arco y no tuvieran opciones. Colo Colo goza de buena salud futbolística, la propuesta es muy buena. La definición se trabaja, lo que preocuparía es que no se llegara dentro del arco", indicó.