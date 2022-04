Juan Martín Lucero se convirtió en el abrelatas de Colo Colo en esta Copa Libertadores pues con sus goles logró inaugurar el marcador tanto contra Fortaleza como ante Alianza Lima, ambos con marcador de 2-1, demostrando que su fichaje fue un total acierto en estos primeros retos de la temporada.

Tras el triunfo frente los peruanos, el atacante mostró su tremenda alegría por esta decisión. "Cuando me llamaron para venir uno empieza a poner cosas en la balanza y me decidí porque es un club grande, mantuvo todo el equipo que perdió el campeonato por circunstancias externas y no había forma que el equipo no funcionara así, con el esfuerzo que hizo la dirigencia", indicó.

Más allá de sus tantos, está satisfecho con el rendimiento colectivo. "Primero y principal el objetivo es que Colo Colo clasifique a la siguiente ronda. Después, colaborar con el equipo desde el lugar que me toque, ya sea con goles, asistiendo, si me toca estar afuera, apoyar. Luego vienen partidos a matar o morir y sabemos que si estamos bien damos pelea a cualquier equipo", añadió.

En cuanto a este reciente compromiso en el estadio Monumental, alabó lo hecho por el equipo. "Fue un partido muy duro, se cierran bien, se defienden, muy bien, tuvimos paciencia, encontramos los espacios y después de moverla una o dos veces pudimos encontrar el pase en profundidad que tanto buscamos y pudimos convertir".

"Venimos haciendo un gran esfuerzo, algunos han estado tocados, pero todos intentan dar el máximo, estar, sabemos lo que significa defender el escudo de Colo Colo. Necesitamos dar todo en todos los entrenamientos y sumar siempre, ya sea corriendo, asistiendo, haciendo goles, lo que me toque. Quiero dar el máximo", puntualizó Lucero.