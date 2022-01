Colo Colo se preparó para la temporada 2022 en Buenos Aires, y este domingo ya tiene su primer gran apretón del año, cuando se midan ante Universidad Católica por la Supercopa de Chile.

El Cacique pretende tener un año de campeón, y el entrenador Gustavo Quinteros así lo sabe, quien además, dio a conocer cuál fue el jugador que más lo sorprendió en la pretemporada realizada en la localidad de Pilar.

"Fue una pretemporada muy agradable, muy positiva en todo sentido. Lo menos bueno fue el primer tiempo contra Boca, pero me deja buenas sensaciones, el trabajo, el compromiso, la preparación de todos. Lamentablemente hoy (ayer miércoles) tuvimos que suspender un amistoso con Arsenal en su estadio por la lluvia, pero fue lo único que no completamos. Me quedé un poco angustiado porque los chicos jugaron bien con Estudiantes de La Plata y le quería dar minutos a todos, pero bueno, igual tuvieron rodaje. El lugar muy cómodo, nos atendieron muy bien y es un lugar para tener en cuenta para el futuro", dijo en primera instancia el DT a TNT Sports.

Luego, lanzó el nombre del jugador que lo sorprendió: "una de las revelaciones de la pretemporada fue Bruno (Gutiérrez). Creció mucho, entró con mucha personalidad ante Boca de central, hay que tener muy en cuenta esas cosas, cuando los jugadores demuestran ese carácter. También tenemos a Jeyson Rojas, Daniel Gutiérrez, Joan Cruz, Luciano Arriagada, un montón. Todos jugadores bien, Bryan Soto, con Estudiantes hicieron un trabajo igual o mejor que el partido contra la U, los vi muy bien".

El ex seleccionado boliviano no se quedó ahí, porque piensa que los juveniles de Colo Colo que hicieron un buen papel en 2021, pueden tener uno aún mejor en la campaña venidera.

"Tenemos una expectativa muy grande que puedan seguir creciendo y esperamos que estos partidos les sirva para formarse como futbolistas y con carácter. Contra Boca metieron fuerte, ellos meten patadas, te pega, te gana duelos, es un equipo durísimo. Hay que acostumbrarse a que la formación de los chicos se de en ese sentido también, algo integral. Estos partidos para mí fueron fundamentales, era la idea que teníamos. Lástima que se suspendió el partido con Arsenal, pero bueno", remató.