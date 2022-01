Colo Colo sigue con sus trabajos de pretemporada de cara al debut oficial en la temporada 2022 frente a Universidad Católica por la Supercopa de Chile. Ayer, el Cacique cayó 2-0 frente a Boca Juniors en el Torneo de Verano que se juega en La Plata, en Argentina.

Los albos venían de imponerse con claridad ante Universidad de Chile en el mismo torneo amistoso. Más allá del 2-1 de los albos contra los azules, el dominio del Cacique fue prácticamente total. Ahora la tortilla se dio vuelta y se notó la superioridad de Boca.

“Hay un abismo. Puedes en algún partido, peleándola mucho, puedes ganar. Pero en general, cuando los dos muestran lo que tienen, la diferencia de velocidad de Boca, y el físico fundamentalmente, se imponen”, dijo Juan Cristóbal Guarello en Radio ADN.

El análisis continuó: “los jugadores de Colo Colo nunca podían ganar los mano a mano a menos que recibieran con ventaja. Cuando encaraba Solari… con Advíncula no pudo mucho, después con Fabra con el 0-1 con Opazo la cosa ya pudo mejorar un poco, pero sin generar nada importante”.

Asimismo, Guarello tuvo espacio para detallar casos puntuales: “hay una diferencia muy grande entre Colo Colo y Boca, entre el fútbol chileno y el argentino, nada que hacer. Quedó claro que acá Solari es desequilibrante, allá todavía le falta para nivel internacional. Estoy proyectando Copa Libertadores. Vicente Pizarro, y esto es duro, no tiene físico para jugar internacionalmente por el momento. Llegaba tarde a las coberturas y por eso fue reemplazado en el primer tiempo”.

“Colo Colo no puede improvisar un defensa central, por algo pone a Bruno Gutiérrez en la segunda etapa, porque Fuentes no es central. Tuvo que resignar casi el sistema porque puso un mediocampo batallador y la gente de Boca, inteligentemente, anuló a Costa y dejó sin generación de fútbol a Colo Colo. A Lucero no le perdonaron una. Sabían que podía ser peligro y lo mataron a chuletas. Boca es un equipo duro y muy raspador. Mejoro en la segunda etapa, pero nunca generó nada. Boca tuvo dos goles, el gol bien anulado, la atajada de Cortés, la llegada de Orsini”, agregó el rostro de ADN.

Sobre el meta albo sostuvo que “en el gol de tiro libre Cortés regala mucho el palo y por eso termina adentro del arco. Pero hizo un buen partido, fue el mejor de Colo Colo y eso te dice otra cosa: el mejor jugador de tu equipo fue tu arquero. Esto dice que Colo Colo a nivel internacional en este momento tiene un techo muy claro y no sé cómo lo van a resolver, si va a llegar otro jugador o si en Copa Libertadores Quinteros será más conservador”.

Por último, Juan Cristóbal Guarello sentenció que “Argentina y Brasil están en otro mundo y Colombia en otra velocidad. Le queda tan claro a Quinteros que deberá trabajar para atenuarlo un poco”.