Julio Barroso desclasifica pelea con Pablo Mouche en Colo Colo: "Es parte del fútbol"

Colo Colo ha tenido una serie de problemas durante la temporada 2020 y ellos lo han llevado a tener malos resultados, y los números no mienten, porque en la antesala al clásico con Universidad Católica se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones.

En la previa al duelo ante los cruzados habló quien va a portar la jineta este sábado en San Carlos de Apoquindo, Julio Barroso, quien reconoció el mal momento que atraviesan e incluso se refirió a líos internos.

El Almirante reconoció que protagonizó un incidente con el argentino Pablo Mouche, debido al formato de la restitución de dinero por los derechos de imagen de los jugadores del plantel.

"Al no tener la oportunidad de informar hay muchas cosas que ustedes por ahí no saben. Con Pablo (Mouche) compartirnos inferiores en Boca Juniors, asados y comidas con la familia. La pelea es parte del futbol, no lo llevamos más allá. Como sabemos que este club genera y que la pelea también, entendemos que el fútbol es así. Con Pablo estamos bien", puntualizó el nacionalizado chileno.

Barroso será titular ante la UC - AgenciaUno

Luego, Barroso aclaró que los líos en el camarín son parte de este deporte, y piensa que se van a seguir dando con el tiempo.

"He tenido muchas peleas en el fútbol, con referentes en Boca incluso. He atravesado planteles con peleas y es parte de buscar el equilibrio. No hay más que eso. Nos vamos a pelear y vamos a seguir peleando, por ahí con otro compañero. Ya está, es así. Fue una situación que generó, pero con Pablo tenemos una buena relación", explicó el zaguero.

Julio Barroso saltará a la cancha este sábado con los albos, que necesitan sumar ante Universidad Católica, debido a que luchan por no descender por primera vez en la historia.