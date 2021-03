Gustavo Quinteros le tiró las orejas a Maxi Falcón en Colo Colo: "Cometió un error grave, está arrepentido"

El Campeonato Nacional 2021 arranca este sábado para Colo Colo, cuando se tenga que enfrentar a Unión La Calera en el estadio Monumental, partido que analizó el entrenador Gustavo Quinteros.

De cara al enfrentamiento ante el subcampeón chileno, el Cacique no podrá contar con el suspendido Maximiliano Falcón, quien recibió cuatro fechas de castigo tras su expulsión contra Universidad Católica.

El entrenador de los albos se refirió este jueves a la sensible baja del Peluca, y aseguró que el ex Rentistas está arrepentido por la situación que protagonizó contra la UC.

"Hemos hablado mucho con él, no solamente individual sino que con el grupo. Cometió un error grave, está arrepentido, que esto le sirva de experiencia para que no vuelva a cometer ese error. Sabe que no lo puede volver a cometer. Fue una falla grave que automáticamente se arrepintió y pidió disculpas. Lo más importante es que se arrepintió y pidió disculpas", dijo Quinteros.

Falcón fue expulsado ante la UC - AgenciaUno

Por otra parte, el DT habló del zaguero central que necesita para Colo Colo, donde las opciones que están sonando son Fabricio Formiliano y Leonardo Coelho.

"Hay dos jugadores que hace un tiempo largo están en carpeta, primero es uno que está ahí negociando y el otro está esperando la posibilidad. Si no se puede concretar con ninguno de estos dos, empezaremos a buscar a otro que esté en carpeta para que los dirigentes comiencen a negociar, explicó.

