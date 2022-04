River Plate es uno de los grandes favoritos en esta edición de la Copa Libertadores, siendo el gran obstáculo que tiene Colo Colo para ser primero en el grupo F del torneo en el que ambos equipos arrancaron con victorias en sus dos primeros partidos, viéndose las caras por primera vez el próximo miércoles.

Para la visita de los millonarios al estadio Monumental, tienen un gran dolor de cabeza pues no contarán con una de las grandes figuras que tiene en su plantilla. Se trata de Juan Fernando Quintero, quien se lesionó en uno de los recientes entrenamientos y está prácticamente descartado.

A la salida de los exámenes médicos que se realizó, el colombiano habló con los medios de comunicación ahí presentes. "Estoy bien, esperemos a ver qué me dice el médico pero estoy bien. Yo creo que algo es, porque sentí eso pero es parte del fútbol. El dictamen médico ya me lo pasarán y veremos", afirmó.

Si bien aún no se había ganado un puesto de titular indiscutido con Marcelo Gallardo, los minutos de participación que ha tenido son destacados y, de hecho, en la reciente visita a Banfield aportó una asistencia de lujo. "No me da bronca, es parte del fútbol y lo más importante es recuperarme. Yo me venía sintiendo bien", añadió.

Quintero confía que sus compañeros saquen adelante los partidos que se les avecinan en su ausencia, incluido el de Colo Colo. "River siempre debe estar a la altura de todo y estoy muy contento porque venimos con ritmo, el equipo viene bien, ganando y eso es lo más importante", puntualizó.