Gustavo Quinteros destaca su manejo de grupo en Colo Colo: “Le doy opciones a todos los que la merecen”

Días tranquilos vive Colo Colo, porque este nuevo inicio de temporada los tiene peleando en los puestos de avanzada del Campeonato Nacional, el equipo está jugando mucho mejor y Gustavo Quinteros cuenta con una plantilla bastante numerosa para afrontar cada partido.

En ese contexto, el técnico del Cacique conversó de diversos temas con DaleAlbo y uno de los que abordó fue su buena gestión para mantener a todos contentos en el Monumental, pues varios experimentados como jóvenes han tenido que quedar fuera de las convocatorias por temas netamente futbolísticos.

“Me fue bien en todos los clubes donde estuve o las selecciones con la gestión de grupo. Una de las facetas del entrenador es tener buena gestión, tenemos que ser respetados y respetar a los jugadores. Tenemos que ser justos. Trato de ser justo con el que tiene experiencia y con el que es joven, les doy opciones a todos los que merecen. Cuando el jugador ve que les das opciones porque trabajan bien y merecen y reciben su opción, empiezan a creer en ti. Cuando le remarcas algo al de experiencia o al joven y lo haces igual, no haces diferencia. Ellos lo toman de manera positiva”, partió diciendo.

“Como jugador tengo la experiencia de saber llegarle a los futbolistas. Llegué en un momento muy complicado a Colo Colo. Cuando llegamos pensé que nos demorábamos un mes entrenar y salir enseguida de esa situación, pero había muchísimas cosas que solucionar. Nos fuimos acercando con el presidente, los dirigentes, los jugadores, traté de solucionar todo lo extra futbolístico para que el jugador tuviera el compromiso para afrontar una gestión tan dura. Cuando consigues el compromiso de los jugadores con uno, el equipo y el club, se da todo lo que se da después, donde perdimos uno de 14 partidos después”, agregó.

“Había cosas muy lindas, los que no estaban alentaban de la tribuna, el grupo unido, en el vestuario juntos antes y después de los partidos, las comidas y reuniones en los días permitidos para acercarnos se hacían todas las gestiones. Lo otro importante fue que muchos jugadores de experiencia y un montón de jóvenes son de Colo Colo, salieron de Colo Colo, ese sentido de pertenencia es muy importante para lograr que el jugador de el 101 por ciento en momentos límite. Gestionamos eso y luego trabajamos en el campo. Lo más difícil eran las adversidades y las lesiones, no podíamos repetir equipo, repetir jugadores para que se entiendan. Pero terminó siendo espectacular el vestuario. Para el último mes y medio teníamos un grupo muy unido que se veía en el campo y hoy permanece. Es un vestuario espectacular, con muchos chicos con afinidad, hay amistad y compañerismo”, dijo.

“Ellos deben sentir, porque así lo siento yo, que no podemos tener 11 titulares. No se puede trabajar con 11, se necesitan más titulares. Los que ‘titulares de entrada’ y los que entran a resolver un problema que casi siempre entran en los momentos más importantes. Esos minutos les pueden dar la posibilidad ser titulares desde el inicio. Trato de que esa competencia leal pueda sentirse y que sea justa. A veces hago cambios cuando el equipo gana y al siguiente partido cambio y pongo a un jugador porque me parece que la característica del que entra puede servir para contrarrestar lo que hace el rival. No espero perder para cambiar, me gusta cambiar incluso ganando, que todos sientan que la oportunidad les va a llegar”, expresó.

El técnico Albo está viviendo días tranquilos al mando del Popular. (FOTO: Agencia Uno)

Y al ser consultado particularmente por los más jóvenes del equipo, señaló que “hoy trabajamos con más de 30 jugadores, debemos tenerlos en actividad, no hay competencia Sub 17 y Sub 20, hacemos fútbol 50 minutos todas las semanas con los que no juegan el fin de semana, los tratamos de tener preparados lo mejor posible para que puedan estar cuando les toque, siempre todos deben estar en un nivel similar para aprovechar la oportunidad”,

“Gaete, Fritz, Villanueva y otros tuvieron 90 minutos para aprovechar la oportunidad. Algunos demostraron que están bien, a otros les falta por la falta de continuidad, de juego. Si logramos tener a todos al ciento por ciento y que luchen todos por un puesto vamos a subir el nivel”, sentenció.

Recordemos que Colo Colo enfrenta este fin de semana a Palestino, encuentro vital para las aspiraciones del Cacique en seguir luchando por alcanzar el liderato del Campeonato Nacional.