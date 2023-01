Se acerca el comienzo de la fecha 2 del Campeonato Nacional 2023, jornada donde seremos testigos de un gran encuentro protagonizado por O'Higgins de Rancagua y Colo Colo, duelo cuyo escenario será el Estadio El Teniente.

¿Cuándo juegan O'Higgins contra Colo Colo por la fecha 2 del Campeonato Nacional 2023?

O'Higgins recibe en El Teniente de Rancagua a Colo Colo este domingo 29 de enero a las 18:00 horas de Chile.

¿En qué canal ver en vivo por TV al Cacique por una nueva fecha del Torneo Nacional 2023?

El partido entre rancaguinos y albos será transmitido por las señales de TNT Sports HD y TNT Sports 2, en los siguientes canales:

¿Dónde ver vía streaming en vivo la fecha 2 del Campeonato Nacional de Primera División?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo a través de la app Estadio TNT Sports.

Los albos no tienen plantel completo:

Si bien el debut en el Torneo Nacional fue prometedor para el Cacique, lo cierto es que su plantel no se encuentra completo y una de las grandes bajas que sufrieron, aún no ha sido resuelta.

La partida de Juan Martín Lucero ha complicado más de lo que les gustaría a los hinchas albos, puesto que Blanco & Negro aún no han logrado dar con su reemplazo, en las últimas semanas se habló de Miguel Merentiel, Javier Correa y Darío Lezcano como opciones, no obstante, hoy cada una de ellas parecen complicarse.

Por otro lado, se suma la caída del fichaje de Matías Catalán, quien no pudo llegar a Colo Colo al no destrabar su salida de Talleres. De esta forma el Cacique se queda sin un jugador que tendría un rol clave en caso de llegar tras la baja por casi 5 meses de Emiliano Amor y el discutido puesto de lateral derecho, que no tiene nombre fijo tras la salida del “Torta” Opazo.

Tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2023: