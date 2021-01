La dulce revancha del "ninguneado" Javier Parraguez con el gol más importante de Colo Colo en la temporada

Colo Colo sigue luchando por no bajar a Primera B, sin embargo este sábado tuvo un respiro, ya que venció a Coquimbo Unido por 2-1 en un partido increíble, que se definió en los segundos finales.

Albos y Piratas, dos rivales directos en la parte baja de la tabla de posiciones, estaban repartiendo puntos en el Monumental, hasta que llegó el minuto 95 del partido.

Brayan Cortés sacó largo, buscando a Javier Parraguez, a quien bajaron en tres cuartos de la cancha, y le quedaba la última pelota el cuadro Popular para ganar el compromiso, donde se produjo una especie de milagro.

Pablo Mouche fue el encargado de patear el tiro libre, lo tiró al corazón del área, donde apareció el ex delantero de Provincial Talagante, que ganó el cabezazo y la mandó adentro del arco de Matías Cano. Offside se cobró en primera instancia, pero luego de ir al VAR, el juez Héctor Jona validó el tanto, desatando la locura en Colo Colo.

Parraguez justo después de marcar su gol clave - AgenciaUno

El Búfalo Parraguez tuvo su revancha personal, porque en su paso por el Monumental ha sufrido por la crítica de los hinchas, hasta de su propia madre, que es seguidora del Popular, al igual que el atacante.

"Si leyera todo lo que sale, estaría vuelto loco. Soy muy autocrítico, tengo a mi mamá que es de Colo Colo, así que si me critica ella que voy a esperar de los otros que no me conocen. El problema es que muchas veces no te llegan críticas, te llegan insultos. Eso es muy distinto. Las críticas son buenas, yo las escucho", dijo el 9 tras la victoria ante Unión Española, donde también marcó.

Javier Parraguez lleva apenas dos goles en el Campeonato Nacional, y ambos fueron clave, además, se mandó un jugadón en la victoria ante Audax Italiano, para darle una asistencia a Audax Italiano, siendo aquellas participaciones clave en un Colo Colo que lucha por no bajar a Primera B.

El "ninguneado" Parraguez tuvo su día de gloria en el Monumental, y espera que su tanto sea recordado como uno de los que ayudó a dejar al Cacique en Primera.