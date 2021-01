Colo Colo sigue sin Matías Fernández: la citación para la "final" ante Coquimbo Unido

Un partido simplemente fundamental se jugará este sábado en el estadio Monumental, donde Colo Colo se mide ante Coquimbo Unido, en duelo de dos equipos que luchan por no descender en el Campeonato Nacional.

El Cacique tiene 30 puntos y 29 partidos jugados, mientras que los Piratas poseen 27 unidades en 26 compromisos, es por ello que lo que ocurra en Macul será fundamental para ambos elencos en su deseo de seguir en Primera.

De cara al trascendental juego, el entrenador Gustavo Quinteros finalmente no podrá contar con Matías Fernández, quien no ha superado sus problemas físicos, y no aparece entre los citados.

Otro que es baja es el mediocampista creativo Leonardo Valencia, quien se lesionó en el duelo ante Everton y ha estado de baja ante la U de Conce y frente a Universidad de Chile.

Gustavo Quinteros entregó la citación de Colo Colo - AgenciaUno

Una de las novedades es la inclusión, nuevamente, del puntero Ignacio Jara, quien pese a tener un bajo rendimiento ante la U, volvió a ser tenido en cuenta por el estratega argentino-boliviano.

Colo Colo juega con Coquimbo Unido este sábado desde las 18:00 horas y tú podrás seguir todos los detalles del lance por RedGol.