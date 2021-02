Colo Colo va por varios refuerzos y ya tiene a uno casi listo: “Está cerca y puede jugar de mediapunta, enganche y extremo”

Colo Colo comenzó con su reestructuración total tras salvarse del primer descenso de su historia luego de vencer por 1-0 a la Universidad de Concepción en la final por la permanencia con gol del delantero argentino, Pablo Solari.

Y, rápidamente, comunicó la salida de varios futbolistas que terminaban contrato. Así fue como Esteban Paredes, Carlos Carmona, Jorge Valdivia, Matías Fernández, Miguel Pinto, Darío Melo, Pablo Mouche, Juan Manuel Insaurralde y Julio Barroso (este último a revisar según el entrenador, Gustavo Quinteros), dejaron el Monumental en la presente jornada. También se fueron Darío Melo y Branco Provoste.

Por lo mismo, hay que buscar refuerzos y Colo Colo ya tiene a uno prácticamente listo, según informó su propio DT en diálogo con Todos Somos Técnicos de TNT Sports. Al ser consultado por la opción de Marcelo Cañete, Quinteros dijo que no estaba en la lista, pero que sí hay otro al caer. “Me encantan esos jugadores (como el 10 de Cobresal), me hace acordar a Riquelme. Pero ahí tenemos otras opciones, estamos buscando otras opciones, esperamos que se pueda concretar. El presidente me dijo que está cerca de concretarse una opción y esperamos que se pueda dar. Hoy por hoy no es Cañete el jugador que estamos intentando contratar, pero puede jugar bien en cualquier club”, manifestó.

Gustavo Quinteros sobre Blandi: "No pudo demostrar sus mejores condiciones, no lo tuvimos por las lesiones"



Además, aseguró que "Cañete no es el jugador que estamos intentando contratar" para ser creador de @ColoColo #TodosSomosTécnicos #TNTSports pic.twitter.com/cfYonT9E0W — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 18, 2021

Poco antes, en ESPN Radio Chile dijo que “hay que reemplazar a cada uno de los jugadores que se va. Tratar de buscar jugadores de un nivel futbolístico para Colo Colo. No es fácil, todavía estamos en pandemia y eso influye en los presupuestos. Buscar el mejor jugador en cada posición con un presupuesto acotado no es fácil. Hemos estado analizando todo este tiempo jugadores nacionales, que tengan una categoría, que puedan sumar al plantel y refrescar. Tener características para jugar con dos sistemas de juego. Queremos armar un plantel para poder jugar 4-2-3-1 o 4-3-3 y poder hacerlo de forma flexible. En eso estamos, trataremos de incorporar lo mejor que se pueda para darle a Colo Colo la fortaleza de pelear los primeros lugares”.

Finalmente, dijo que “estamos en buscando un jugador que está muy cerca… Ojalá que se haga, que puede jugar de mediapunta, enganche, extremo, ofensivo. Si se da esa posibilidad estaríamos muy bien. Si se llega a concretar, estaríamos. No está Cañete en esa lista por ahora, los buenos jugadores siempre van a tener opciones en clubes importantes”.

Uno de los nombres que ya comienza a rondar es Martín Rodríguez. El Tin, hoy de 26 años, está libre tras salir de Mazatlán luego de un paso de varias temporadas por México, donde también desfiló por Cruz Azul, Pumas y Monarcas Morelia.