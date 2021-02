¡Giro de última hora! Julio Barroso tiene una última opción de quedarse en Colo Colo: Gustavo Quinteros lo quiere

Tras salvar la categoría, Colo Colo se metió de cabeza en una renovación total de su plantel. Sin ir más lejos, Aníbal Mosa anunció la salida de nueve futbolistas, todos históricos que terminaban contrato o bien referentes de los últimos años: Esteban Paredes, Carlos Carmona, Jorge Valdivia, Matías Fernández, Miguel Pinto, Darío Melo, Pablo Mouche y Julio Barroso. No obstante, un asterisco de última hora saltó sobre este último, el Almirante.

Fue el propio Gustavo Quinteros quien manifestó que “intercederá” para ver si el zaguero se puede quedar. “Cuando iniciamos este proceso por allá por octubre esto era parte de un proyecto, tener un equipo renovado, renovar el plantel. El tiempo a veces pone fin a situaciones, algunos jugadores no pudieron estar todos los minutos por distintas circunstancias, por un tema técnico, físico o futbolístico. Y hay que tomar decisiones. Esto fue todo de repente, espero seguir charlando con los dirigentes, puntualmente en este tema de Julio Barroso, del marcador central, que terminó a muy buen nivel, jugando muchos partidos 90 minutos y yo creo que podríamos tener una nueva charla con la dirigencia por este tema”, comentó en ESPN Radio Chile.

Poco después, en Todos Somos Técnicos, de TNT Sports, el argentino profundizó manifestando que “cuando llegamos parte del proyecto era que la intención del club era renovar para 2021, que sería de los jugadores de más edad o los que no iban a jugar toda la temporada o no terminaron jugando. Terminamos este partido y me vine de madrugada, hay pocos días de vacaciones y hace tiempo que no veía a mi familia. Quedó una reunión pendiente”.

“Estuve de acuerdo con la renovación (del plantel), pero hoy me gustaría volver a hablar con el directorio, el presidente, que me escucha y estamos alineados porque hay una situación fundamental: está recuperándose Matías Zaldivia, que a lo mejor no va a poder jugar la Supercopa o iniciar el torneo. Julio Barroso tuvo una gran temporada, jugó los 90 minutos casi todos los partidos, no ocupa cupo, no es extranjero. Podría haber una posibilidad de analizarlo en una reunión y ponernos de acuerdo, buscar la solución a ver si podemos tener a Julio y podamos estar cubiertos para iniciar la temporada con un plantel completo, con dos jugadores por puestos. Hay que jugar para clasificar a un torneo internacional. Hay que formar un plantel competitivo, tener los jugadores necesarios y desde la planificación, lograr ese objetivo”, profundizó.

Asimismo, recalcó que “no tengo dudas que vamos a charlar y vamos a hablar este tema. El directorio tomó una decisión, pero siempre se puede hablar. Hay motivos deportivos, técnicos que se pueden volver a ver. Matías Zaldivia se está recuperando y tenemos a un jugador como Julio Barroso que ha tenido buenas actuaciones. Seguramente ya estaba pensando en una lista pero se podría volver a ver. No tengo ningún problema, siempre hablamos todos con el presidente, vicepresidente, con el gerente en su momento que estaba y nos ponemos de acuerdo, como pasó con Maxi Falcón, Pablo Solari. Estoy abierto y los dirigentes también para llegar a la mejor decisión y, en conjunto, tener un equipo competitivo para pelear el campeonato y clasificar a Colo Colo a la Copa Libertadores”.

Y fue más allá: “Barroso jugó la mayoría de los partidos los 90 minutos. Estoy siempre con la planilla tratando de formar un plantel ahora en vacaciones para tener dos jugadores de nivel por puesto para empezar el 21 de marzo, donde nos jugamos un título (Supercopa con la UC). En esta pretemporada debemos formar un equipo que debe ser capaz de ganar un título en un partido. Es un tema para hablarlo, para debatirlo”, completó.

Finalmente, dijo que su inquietud se sólo por Julio Barroso y no por otro de los ocho que se fueron. “Los demás no tuvieron los minutos que den la tranquilidad que puedan estar en el torneo que inicia. La decisión de las no renovaciones ya la sabíamos. Estuvimos de acuerdo en todo, en el proyecto, siempre se habla y nos ponemos de acuerdo. Y acá no tengo dudas que pasará lo mismo. Lo más importante es que podamos planificar para ser un equipo fuerte desde el inicio”, concluyó.