Colo Colo tuvo una gran presentación para golear por 4-0 a Unión Española en el partido de ida de semifinales de la Copa Chile. Además, fue el marco perfecto para el regreso del público al estadio Monumental después de 525 días, de aquel lejano 11 de marzo de 2020 cuando recibieron hnchas por última vez en el partido donde derrotaron por 1-0 a Athletico Paranaense por la Copa Libertadores sin imaginar lo que vivirían al final de esta temporada rozando el descenso.

Pero eso ya es pasado. Y así lo hizo saber el DT de Colo Colo, Gustavo Quinteros. “Esperábamos un montón al público, teníamos muchas ganas de verlos en el estadio. El único temor es que entraron dos chicos de 18 años y luego entraron cuatro más de 19 y 20 años, seis menores. Eso me pone muy contento. Quizás en algún momento les puede pesar si la cosa no estaba bien, pero la gente de Colo Colo alienta, alienta y alienta y eso a uno lo motiva. Siempre será beneficioso tenerlos, aún en las adversidades. Con el aliento se puede revertir una situación adversa, que nos puede pasar”, reflexionó el argentino.

“Conocimos un poco la noche y ahora disfrutamos el día, por hacer una comparación. El público es fundamental. Se siente esa energía positiva, que da fortaleza en momentos donde uno se siente fatigado y cansado. El jugador saca fuerzas de donde no tiene porque la gente lleva a eso. Volvió el público y esperamos que pronto pueda venir más gente y que ellos disfruten del equipo. El equipo tiene corazón, juega con el corazón, tiene esa característica que tiene el club, de ir a buscar los partidos, de correr, meter, presionar, revertir situaciones adversas como contra Melipilla, sacar fuerzas de donde parece que no hay. El jugador de Colo Colo lo está haciendo, se levanta desde la adversidad. Felices de tenerlos. Se merecían mucho un triunfo así”, abundó.





Sobre el encuentro, Quinteros contó que “el partido fue favorable desde el juego, las situaciones, no tuvimos ninguna en contra, en el pasado fue un cabezazo de Chumacero y un remate de Palacios. El balance es bueno, el equipo está sólido, ordenado, es protagonista, presiona alto, trata de salir a buscar los partidos siempre. Estoy muy conforme, contento. Aparte de todo eso hicimos cuatro goles que nos acerca mucho más a pasar a la final, que es el objetivo”.

Finalmente, advirtió que no hay que sobrar. “Este es un partido de 180 minutos. Terminaron los primeros 90 pero no hay que confiarse. Si uno va relajado a la segunda mitad… Es una eliminatoria larga Hay que ir con lo mejor para ese momento. Si algún jugador tiene alguna fatiga o molestia lo podríamos cambiar, pero siempre debemos pensar en hacer un buen partido y ganar, sumar de a tres. Todos tenemos el objetivo de llegar a la final. El año pasado pude llegar a una final de Copa MX y no la pude dirigir porque se suspendió y este año de nuevo estamos cerca. Iremos con lo mejor a la vuelta”, remató.