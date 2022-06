Gustavo Quinteros espera que Colo Colo logre reforzar el plantel de cara al segundo semestre. A pesar de haber hecho una buena primera rueda, donde marcha puntero junto a Ñublense y la Unión Española, el entrenador percibe que falta darle fuerza al plantel.

Uno de los puestos donde el Cacique está al debe es en el de centrodelantero. El titular Juan Martín Lucero ha lucido y demostrado su jerarquía, pero los suplentes Christian Santos y Luciano Arriagada no son considerados por Quinteros.

Por eso es que surgió el rumor de que los albos contraten a Leandro Benegas, de pasado en Universidad de Chile y que en los últimos seis meses estuvo jugando en Independiente de Argentina, donde tuvo una buena presentación y marcó siete goles.

Es más, el mismo adiestrador del Popular comentó que "está en carpeta, es un jugador que no ocuparía cupo de extranjero y sería importante", dando a entender que esperaba una gestión de la dirigencia.

Sin embargo desde Argentina le cerraron la puerta a un posible acercamiento de Colo Colo. Así lo dejó en claro Héctor Maldonado, secretario general de la institución bonaerense.

"No se está negociando nada y no se negocia. Hoy es intransferible", fue la enfática declaración que le dio a Publimetro, dejando en claro que el Toro no será opción para recalar en el Monumental.