Colo Colo no entiende qué pasó y lanzan: “Palestino jugó notablemente mejor que nosotros”

Gustavo Quinteros se descontroló en la derrota de Colo Colo ante Palestino y reclamó airadamente una decisión del árbitro, Juan Lara, quien le dio la pelota a los árabes cuando, bajo su criterio, la debió tener el Cacique después de que Gabriel Costa cayera producto de un golpe y se detuvieran las acciones.

Este hecho le impidió al entrenador albo comparecer ante los medios, por lo que fue uno de sus ayudantes, Walter Lemma, el que analizó el revés. “Es claro que no jugamos bien, el profesor Gustavo planteó un partido donde no se dieron las cosas como buscábamos, no se jugó bien. Hubo situaciones también que nos han perjudicado en el juego, principalmente no haber podido desplegar nuestro juego y también decisiones donde el arbitraje no fue asertivo. Eso también influye en el ánimo de los jugadores, pero no en el planteamiento de nuestro equipo”, aseveró.

Consultado por la conformación del mediocampo, Lemma dijo que “el profesor lo sabrá responder mucho mejor sobre la inclusión de un volante mixto. Palestino jugó notablemente mejor que nosotros. Quedamos largos y anchos ante un equipo que juega bien y tiene buen pie, se nos complicó cortar esos circuitos de juego. No era lo que buscábamos, queríamos un equipo más corto, atacar por los lugares donde el rival dejaba ventajas y no lo hicimos”.

También habló del arbitraje. “Hay varias interpretaciones. Creemos que es penal a Valencia y el árbitro no se toma el tiempo de ir a revisar una herramienta tan importante como el VAR para sacar conclusiones y luego decidir. Por otro lado, el penal en contra nuestra creemos que no era, el jugador levanta la pierna antes de chocar con Miguel (Pinto). La pelota estaba muy arriba, se debió interpretar como falta del delantero al levantar tanto la primera. Después Miguel lo pudo tocar, pero debió retrotraer y ahí tenía la herramienta esta, el VAR que es tan importante y puede ayudar muchísimo. Pudo hacerlo como cuando lo hizo para una jugada a favor para Palestino”, meditó.





Sobre los refuerzos, y para cerrar, la tiró para el córner. “De que llegamos Gustavo ha dicho que no hay fórmulas mágicas, que el fútbol no es así, que hay un proceso de trabajo donde el tiempo determinará qué tan bien lo hemos hecho todos los estamentos. Hoy fue un partido que no se jugó bien, no sostuvimos la pelota, no cortamos circuitos de juegos, no fuimos profundos, pero creemos que esto lo vamos a revertir, porque hay jugadores de jerarquía que pasan por un momento difícil, pero trabajamos todos los días a full. Pido disculpas, no soy el indicado para hablar de refuerzos. Soy parte del cuerpo técnico, pero Gustavo está hablando con la dirigencia sobre eso”, remató.