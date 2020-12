Colo Colo presenta a Jorge Valdivia y el Cacique tiene a su Mago salvador

El Mago lo hizo otra vez. Un nuevo truco de Jorge Valdivia, el cual lo tiene de vuelta en su amado Colo Colo, y retorna al estadio Monumental con una única misión: ayudar a salvar al Cacique del descenso.

Tras casi un año lejos del recinto de Macul, por un paso de Morelia y Mazatlán de México, el volante de creación vuelve a su casa, para reforzar al elenco de Gustavo Quinteros, que se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones.

El mediocampista se mostró feliz de volver al equipo que lo formó y espera ser un aporte para salir de la difícil situación en la que se encuentran.

Además, se confirmó el número que usará Valdivia en su retorno, porque usará la camiseta número 38.

Valdivia posando con la camiseta de Colo Colo

Las palabras del Mago



El volante fue confirmado este martes en el Monumental, y aseguró que dejó muchas cosas atrás para regresar al equipo que ama.

"Es una oportunidad muy linda, yo estaba de vacaciones y cuando surge la posibilidad de volver a Colo Colo no lo pensé, gracias a Dios resultó, y ahora lo más importante es lo que pueda pasar dentro de la cancha", señaló.

"No me siento un salvador. Cuando el equipo gana, ganan todos. Vuelvo porque el equipo necesitaba reforzarse y yo entro en ese rango. Me siento como alguien que puede sumar en lo futbolístico y en lo anímico", expresó.

Por otra parte, Valdivia cuenta que "ahora firmé un contrato de tres meses por Colo Colo", en relación al nuevo vínculo laboral con el cuadro que administra Blanco y Negro.

Además, habló de su posible redebut y espera ser pronto: "me encantaría jugar el martes, pero eso va a depender de cómo vaya entrenando. Estoy consciente de que no hay tiempo, pero si vengo para jugar tengo que ponerme bien y no me puedo saltar la parte física".