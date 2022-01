Así como Colo Colo trabajó en el mercado de fichajes para cumplir las expectativas del técnico Gustavo Quinteros, también existe tarea a nivel interno. Y el hecho de asegurar a los grandes valores de la cantera puede ser tanto o más importante, si se piensa a mediano lo largo plazo.

Por eso los albos celebraron con un hito el acuerdo para que Eduardo Villanueva firme su primer contrato profesional. Un prodigio de enormes condiciones, aseguran en el Cacique, y que con sólo 17 años ya fue catapultado a la selección chilena en la última gira de la Roja a Norteamérica.

El arquero es oriundo de Melipilla y acumulaba horas y horas de viaje para llegar a diario al estadio Monumental. A los 15 años decidió irse de la casa, para vivir con unos tíos. " Y desde que me integré al primer equipo, ya vivo solo", explicó en LUN hace algunos meses.

Villanueva se ha convertido en un adelantado. Hace rato que es seleccionado Sub 17 y que juega en la categoría Sub 18 y Sub 20 del Cacique. También pasó por la Roja Sub 20 y ahora por la Adulta. "Me lo tomo con tranquilidad, estoy feliz, sé que se vienen cosas lindas", aseguraba.

Hoy cuenta con el respaldo profesional del preparador de arqueros de Gustavo Quinteros, Jorge Martínez, quien estableció una rutina especial para el joven portero y apoyó su ascenso al primer equipo del Cacique, desde donde monitorea de cerca su desarrollo.

"Con él he mejorado mucho en cosas puntuales, detalles. Mejoré cómo pararme fuera del área grande, anticipar a delanteros rivales que se filtran a espaldas de los defensas, salir en los centros, el juego con los pies y cosas que me van inculcando", destacó Villanueva.

Ahora tendrá que tener paciencia. Después de Brayan Cortés (26 años), la jerarquía en Colo Colo ubica a Omar Carabalí (24) y Julio Fierro (19) como arqueros alternativos. Luego se pondrá a la cola Villanueva, pero sabiendo que sus progresos le permiten avanzar a paso firme.

Colo Colo intensificará su preparación en pretemporada durante la presente semana, con miras al debut formal en la temporada 2022, programado para el próximo viernes ante Universidad de Chile en La Plata, en el inicio del hexagonal Torneo de Verano que disputará en el vecino país.