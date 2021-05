¿Monumental suspendido? Las sanciones que arriesga Colo Colo tras el informe arbitral del partido con Palestino

El informe arbitral de Fernando Véjar tras su polémico actuar en el partido de Colo Colo vs Palestino sigue dando que hablar. El juez denunció que Gustavo Quinteros, entrenador del Cacique, fue expulsado por usar la tecnología en el banco para reclamar cobros referiles, amonestó a Gabriel Costa y Maximiliano Falcón y mantuvo su decisión de no cobrar penal de Cristián Suárez al mismo Costa, lo que desató un descontrol con Leonardo Gil reclamando a viva voz.

Pero también en el escrito venía un hecho, al menos, curioso. “Finalizado el partido, cuando logramos llegar hasta la puerta del camarín de árbitro, este se encontraba cerrado con candado, lo cual provoca estar cinco minutos fuera de éste, teniendo que soportar gritos de funcionarios de Colo Colo. Al solicitar la llave, nos indican que ‘nadie la tiene’ y que ‘se había perdido’”, puntualizó el colegiado.

Este hecho le puede traer consecuencias a Colo Colo, según explicó el expresidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP, Ángel Botto. “Van a citar al club, sin duda. No es normal lo que ocurrió, no puede ser posible que los árbitros lleguen al camarín y la puerta no esté abierta, es una provocación. Las sanciones van desde la amonestación, multa, y se puede hasta suspender el estadio, quitar la localía”, sentenció el abogado en Al Aire Libre PM de Cooperativa.

Eso sí, considera que Gustavo Quinteros no corre mayor riesgo de sanción. “Es una sanción, multa, al club. Si lo denuncia el árbitro, hay que tomar acción, tiene que ser citado el club. Hay que escuchar los descargos, hay que acreditar que es un aparato electrónico y que estaba siendo usado para el propósito, siempre es multa. No pueden mostrar roja por eso, no está en las reglas”, analizó.

Fernando Véjar al momento de expulsar a Gustavo Quinteros en el polémico Colo Colo vs Palestino. | Foto: Agencia Uno

¿Y Leonardo Gil? “Reclamo destemplado contra el cuarteto referil. Como fue después del partido, el tribunal tiene que citarlo. Y puede que le den una fecha. Cuando hay expresiones más directas, coprolálicas y más directas hacia algunos de los árbitros, se toma como insulto grave”, remató.