Colo Colo aprueba a sus dos primeros refuerzos: Juan Carlos Gaete y Felipe Fritz se suman al Cacique

Colo Colo comienza a rearmarse tras estar a punto de perder la categoría por primera vez en su historia. La primera medida fue no renovar el contrato de todos los jugadores, la mayoría experimentados, que terminaron su vínculo, poniendo fin a una era. A saber: Esteban Paredes, Matías Fernández, Jorge Valdivia, Julio Barroso, Juan Manuel Insaurralde, Carlos Carmona, Pablo Mouche, Miguel Pinto, Darío Melo y Branco Provoste.

Y durante el fin de semana le realizó los exámenes médicos a dos nuevos futbolistas: Juan Carlos Gaete y Felipe Fritz, pero aún faltaba la aprobación del directorio de Blanco y Negro, lo que ocurrió hoy en una comisión de fútbol ampliada por lo que sólo resta la oficialización de ambos punteros para que se vistan con la camiseta del Cacique.

El caso de Gaete es conocido. Firmó por Colo Colo a fines de 2018, entrenó un par de días y, por motivos personales, pidió salir. Se fue a Deportes Santa Cruz, luego volvió a Cobresal y fue puntal del equipo de Gustavo Huerta que clasificó a la Copa Sudamericana. El Cacique tiene una opción de re compra preferente para quedarse, en total, con el 50% del pase del veloz puntero, que cambió de representante en el intertanto y hasta culpó a su anterior agente de su fallido primer intento en el Monumental.

Felipe Fritz, en tanto, no era un nombre propuesto o pedido por Gustavo Quinteros. No obstante, el argentino aprobó el nombre, ya que necesita tener variantes en ataque y el zurdo de 23 años presentó una buena oportunidad de negocio para Blanco y Negro, cuyo directorio terminó por dar el visto bueno tras escuchar el OK de su entrenador.

Se espera que Colo Colo firme entre seis y siete futbolistas, con prioridad en un central, un lateral (puede manejar ambos perfiles, de preferencia zurdo), uno o dos volantes con énfasis en un interior, un centrodelantero y los ya mencionados Felipe Fritz y Juan Carlos Gaete.