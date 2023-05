Colo Colo tiene mañana uno de sus partidos más importantes de este año ante Boca Juniors, elenco con el que se medirá en el Estadio Monumental este miércoles 3 de mayo desde las 20:00 por la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores 2023.

Vito de Palma, periodista nacido en Italia y conocido como el Calciologo de ESPN, contestó el llamado de RedGol para comentar lo que será este crucial duelo entre albos y xeneizes en la cancha David Arellano.

Para el comunicador el compromiso para Boca será clave, ya que es en el torneo que Juan Román Riquelme busca ganar a nivel dirigencial y que en estos años al mando del cuadro xeneize ha estado bastante lejos de conseguir.

“Acá se habla muchísimo de Boca, porque está con bastantes problemas. Es un año electoral y la actual directiva, y la comisión deportiva especialmente de la mano de Riquelme, tomó el poder luego de una dirigencia que tuvo buenos resultados, pero que no pudo ganar la Copa Libertadores. Entonces el objetivo en estos años ha sido ganarla, pero no han podido”, declaró De Palma.

En ese sentido, el comentarista declaró que “Riquelme, que fue un excelente jugador, no ha podido demostrar la mismo dirigencialmente hablando. Lo de Boca se habla todos los días, además cambiaron el técnico en medio de la temporada y de a poco ha ido mejorando”.

Sobre el duelo de mañana en el Monumental, el nacido en Bari sostuvo que “está claro que Colo Colo en el grupo de Boca Juniors aparece como el rival más complicado en la Copa Libertadores”.

Su querido Ñublense

Lamentablemente el otro representante de Chile en esta Libertadores, Ñublense, no ha tenido un andar del todo bueno en la cita continental. Vito tiene un aprecio especial por el cuadro chillanejo y, pese a todo, tiene confianza en que pueden levantar en este complicado 2023.

“Llegar a un torneo, donde uno no está acostumbrado a jugar, tiene un costo sicológico. No es fácil. Yo lo veo con los equipos italianos que ascienden por primera vez a la Serie A. Les cuesta en los primeros partidos, porque esta una pecera donde no están acostumbrados a nadar”, declaró.

Para cerrar, el Calciologo sostuvo que “no me sorprende que Ñublense tenga dificultades en esta Copa Libertadores, pero no está muerto quien pelea. ¿Quién te quita lo bailado? Haber clasificado a la Copa es de igual manera histórico, una satisfacción muy grande”.

Ñublense sale a la cancha en esta tarde de martes en la Copa Libertadores 2023, enfrentando a Aucas de Ecuador en el Ester Roa de Concepción desde las 18:00 horas. El cuadro de Chillán es colista del Grupo A con cero puntos tras dos partidos jugados.