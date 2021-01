Pablo Mouche golpea la mesa y pide más responsabilidad a los jóvenes: "Si quieres jugar en Colo Colo, hazte cargo"

Colo Colo tuvo un 2020 para el olvido, pero poco a poco comienza a salir del hoyo. El cacique estuvo peleando el descenso gran parte del año pasado, pero este 2021 ha logrado levantar el rumbo y está con chances de escapar de los colistas.

Sin embargo, en el pasado se deslizó una crítica a los referentes del plantel albo por no dar la cara en momentos de crisis y enviar a los más jóvenes a las conferencias, cargándoles la mano en el nacimiento de su carrera. Algo que no fue visto con buenos ojos, pero que Pablo Mouche defendió.

El delantero conversó con ESPN sobre lo ocurrido con los más chicos, explicó que los líderes en la interna no tuvieron nada que ver, pero golpeó la mesa para pedirles responsabilidad. Todo en medio de la polémica por las fiestas de Iván Morales.

Mouche dijo que los chicos deben entender que están en Colo Colo. Foto: Agencia Uno

"Puede ser que haya sido un error intentar parar a los chicos... pero te digo la verdad: nosotros no manejamos el tema de las conferencias, lo ve la persona encargada. Ahora si ellos no tienen la capacidad de a quién llamar o comunicarle primero a los capitanes que hay conferencia y a quién es mejor. Porque yo he salido un montón de veces, por qué tenemos que ser siempre los mismos", lanzó de entrada el argentino.

Mouche insistió en que las críticas poniendo como ejemplo los lujos que se dan siendo jóvenes en un equipo grande. "Ahora los chicos dan una conferencia en un momento difícil, pero después para tener el auto caro, el celular más caro, comprarse la ropa de último modelo o para tener contrato con marcas importantes, ahí no son tan chicos".

El trasandino recalcó que la edad no debería ser problema para un futbolista profesional. "Yo he estado en Boca con 19, 20 y 21 años. He pasado por situaciones muy difíciles también y doy entrevistas, fui a conferencias, me mandé mil cagadas cuando chico y he dado la cara y me he puesto frente a una cámara y pedí disculpa por mis errores. ¿Por qué un chico no puede? ¿Por solo tener 22 años?".

Finalmente Mouche reconoció que pudo ser un error exponerlos, pero que deben entender el lugar donde están. "No quito la responsabilidad de los grandes, pero los chicos también se tienen que hacer cargo. ¿Cuándo vas a salir del cascarón? ¿Para pedir minutos? ¿Para enojarte cuando no juegas? Si quieres jugar en Colo Colo, hazte cargo. Por qué para pedir el iPhone, el departamento o el botín de Cristiano Ronaldo, para eso está todo bien".