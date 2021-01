Pablo Mouche habla fuerte y lanza un juramento: "Debemos dejar a Colo Colo en Primera"

Colo Colo tomó un respiro. El Cacique sigue muy complicado en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, pero la victoria ante Everton lo sacó del último lugar, que por ahora lo deja fuera de la zona de descenso, aunque tiene más partidos jugados que Deportes Iquique y Coquimbo Unido, sus principales rivales.

Un poco más tranquilos están en el estadio Monumental, y así lo grafica el puntero Pablo Mouche, autor del gol ante los Ruleteros, quien lanzó un juramento, que tiene relación con dejar al cuadro albo en Primera.

"Venimos trabajando varias ideas tácticas, varias formaciones para el funcionamiento de cada partido dependiendo del rival y sus características. Siempre tenemos la exigencia de intentar jugar mejor, hacer el trabajo que nos indica en la semana Gustavo (Quinteros). La situación no es fácil como para decir ‘vamos a jugar lindo’. Eso tiene diferentes opiniones dependiendo de quién lo analiza. Jugar bien requiere de muchas perspectivas, de cada persona, de cada técnico, de cada periodista. Todos analizan distinto lo que es jugar bien o mal", señaló en primera instancia el zurdo sobre el juego del equipo.

"Nosotros creemos que en los últimos cinco partidos, salvo el de Wanderers que perdimos merecidamente, hemos mejorado el funcionamiento, el rendimiento individual y colectivo, creemos que hicimos cosas buenas, siempre hay por mejorar. Cuando nos hacen un gol nos golpea anímicamente y nos cuesta reaccionar, pero también hicimos grandes momentos de partido, quizás no completos sí. Por momentos neutralizamos al rival, fuimos mejores por pasajes y por eso conseguimos puntos contra grandes rivales. En el último tramo, en líneas generales y salvo lo de Wanderers, mejoramos en varios puntos. La exigencia la tenemos siempre, no sólo por el funcionamiento sino porque hay que entregar más del ciento por ciento por esta camiseta. El jugador de Colo Colo siempre debe dar un plus. Sabemos en la situación que estamos y debemos dejar a Colo Colo en Primera División", agregó.

Pablo Mouche celebrando ante Everton - Getty

Luego, el ex Boca Juniors se mostró molesto al ser consultado por los líos que ha tenido que enfrentar el elenco albo durante la temporada: "A veces me cansa hablar del mismo tema. Siempre de lo que pasó, lo que viene pasando hace muchos meses, los conflictos, la crisis, los obstáculos en medio de la pandemia. Ya se habló bastante, se analizó bastante en todos lados y en todos los aspectos. De lo que más se habla es de la crisis de Colo Colo. Creo que fui muy claro en una entrevista que di en CDF hace unos días: no sirve de nada seguir indagando, hablar, escarbar en lo que pasó".

"Hoy tenemos que estar conscientes, convencidos y unidos como institución, no sólo como grupo, con la compañía de la gente en redes sociales y en la calle, para sacar esto adelante. Debemos dejar a Colo Colo donde debe estar, en Primera, después habrá tiempo para analizar qué se hizo bien o mal, qué hay que cambiar, quién se tiene que ir o se tiene que quedar. Eso hoy debe quedar al margen, debemos estar enfocados y concentrados", añadió.

El partido con la U de Conce



Por otra parte, Pablo Mouche analizó el partido que tendrá el Cacique este miércoles, porque antes de recibir a Universidad de Chile el próximo domingo en el Superclásico, se medirán ante Universidad de Concepción en Collao.

"Vienen de ganar, de tener un respiro y será un envión anímico. Además juegan con Colo Colo. Saben que si les ganamos, nos acercamos y se van a complicar en el promedio. Va a ser un partido parejo, intenso, trabado, tienen jugadores de la mitad de la cancha para adelante que son muy peligrosos y nosotros tenemos que estar concentrados desde el primer minuto", analizó.

"No puede pasar lo que pasó con Wanderers, donde entramos dormidos, desconcentrados, dejamos que el equipo rival nos avasalle, nos lleve por delante. Debemos ser inteligentes, sólidos, fuertes en la mitad de la cancha. Hicimos muchas cosas buenas ante Everton, utilizamos la información, las herramientas que nos dio el entrenador en la semana para lastimar al rival. Eso va a ser importante, trabajar hoy y mañana e intentar hacer lo mismo que ante Everton, concentrados, bien sólidos en la mitad, bien agrupados y lastimar al tener la pelota", cerró.