Pablo Mouche hace tremenda revelación de su contrato y avisa: “Doy la cara si bajamos y me quedo, pero ojalá me quieran”

Pablo Mouche, delantero de Colo Colo, habló de todo con ESPN Radio Chile y contó algunos detalles de su contrato, el cual vencía el 31 de diciembre de 2020 con el Cacique y que terminó extendiendo hasta el final del Campeonato Nacional a última hora, donde la escuadra que defiende está peleando por no descender por primera vez en su historia.

Consultado por su futuro, el argentino dijo que “siéndote muy sincero, es lo que menos estoy pensando en estos momentos. Hoy no pienso en lo que va a pasar a fines del torneo. Estoy muy mentalizado en dejar a Colo Colo en Primera División. Después, cuando finalice el torneo, habrá tiempo para analizar muchas cosas, si los dirigentes quieren contar conmigo, si el cuerpo técnico me quiere o no. Hoy la cabeza está puesta en las últimas cuatro fechas. Fue un año muy atípico y de altibajos. Después habrá tiempo para analizar si voy a continuar o no. Yo siempre he dicho que estoy contento de estar en Chile, en lo personal también he estado bien”.

Asimismo, reveló que “a mitad de año tenía con Marcelo Espina renovado para todo el 2021, pero la situación era otra. Mi rendimiento individual era otro, veníamos saliendo de la pandemia, estábamos recién entrenando y después las cosas fueron cambiando un poco, por eso no logré renovar nada, piensen que mi extensión de contrato la firmé un día antes del 31 de diciembre. Ojalá quieran contar conmigo como hace seis meses atrás, pero igual estoy abierto a irme a cualquier lado”.

De los líos, dijo que “problemas instituciones vas a encontrar en todos lados. Yo no he jugado en ningún club del mundo donde no haya problemas, siempre existió ese ida y vuelta con el dirigente. Yo no soy amigo de los dirigentes, nunca lo fui y nunca lo seré”.

Pero, ¿qué será de él? “La primera intención que tuvimos con mi representante era renovar por un año más, pero a mi no me importaba si bajábamos a la B o nos manteníamos en primera. Por ejemplo, qué problema había si firmaba contrato por un año y bajábamos en la B, yo no tengo problema en bajar, yo doy la cara. Yo me quedo acá y ayudo a Colo Colo a devolverlo a Primera”, sentenció.

Sobre el actual momento futbolístico de Colo Colo, Mouche expresó que “yo creo que lo mejor que pudimos hacer es aceptar la situación en la que estábamos. Obviamente ajustando el tema del funcionamiento, haciendo un equipo mucho más solido de atrás hacia adelante. Eso fueron las claves o por lo menos de conseguir los resultados que necesitábamos para salir del fondo. También necesitábamos la confianza por como veníamos, de estar últimos en la tabla. Una de las claves fue esa”.

Finalmente, el zurdo resaltó que “no me incomoda mi ubicación en la cancha porque acepto en la situación en la que estamos. Hoy en día es prioridad el equipo y tratar de hacer lo mejor para el equipo. Dejar los egos y las características de lado. Los delantero hoy tenemos que sacrificarnos por pensar un poco más en el equipo, un poquito más atrás, en tratar de hacer un esfuerzo físico. De ahí viene la levantada. A momentos hacemos buenas cosas. Somos peligrosos. En la parte ofensiva estamos algo sacrificados, pero hay que agarrar la confianza para genera opciones de gol”.