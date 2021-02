Nicolás Blandi anuncia su regreso a Chile tras sus vacaciones y se presentará a la pretemporada de Colo Colo

Nicolás Blandi llegó a Colo Colo para la temporada 2020 como el gran fichaje no sólo del mercado de refuerzos del Cacique, sino que de todo el fútbol chileno. Hasta bajó a la cancha en el entretiempo del amistoso entre los albos y Godoy Cruz para ser ovacionado por el estadio Monumental en compañía del entonces gerente deportivo, Marcelo Espina.

No obstante, un año después, la situación es radicalmente opuesta: Gustavo Quinteros no lo citó a todos los últimos partidos de Colo Colo mientras peleaba por no descender, el propio técnico manifestó que le dio las oportunidades y no las aprovechó y su alto salario hace apuntar todo a que saldrá del Monumental. Pero aún no.

Y es que el argentino puso una foto en sus redes sociales en compañía de su familia con un emoji de un avión y de una bandera de Chile, indicando que regresa a Santiago para sumarse a la pretemporada de Colo Colo que comenzará este miércoles 3 de marzo primero en el estadio Monumental y luego en Talca.

Blandi tuvo un acuerdo con Independiente para irse junto a Juan Manuel Insaurralde y el DT Julio César Falcioni, quien lo tuvo en Boca Juniors. No obstante, el acuerdo fracasó a última hora y el mercado cerró en Argentina. Peñarol estuvo interesado pero a Colo Colo no le gustó para nada una fórmula de compartir el sueldo del atacante. Tiene contrato vigente por dos años más y, si no aparece un interesado dispuesto a pagar por su carta y hacerse cargo de sus emolumentos, deberá lucharla en Macul.