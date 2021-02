Gustavo Quinteros le pasa factura a Nicolás Blandi: “Nunca me pudo demostrar que está para quedarse en Colo Colo”

Colo Colo cerró una temporada para el olvido. Por lo mismo, desde la dirigencia de Blanco y Negro anunciaron la salida de varios ilustres, entre ellos Esteban Paredes, Jorge Valdivia y Matías Fernández, con el afán de rejuvenecer el equipo y armar un plantel competitivo.

En ese sentido, Gustavo Quinteros conversó con radio Futuro sobre el proyecto 2021 y aseguró que toda esta reestructuración que se está anunciando en los últimos días estaba conversada desde octubre, independiente si el equipo mantenía la categoría o no.

“Este es un proyecto desde octubre y eso ya estaba estipulado que se iba a renovar el plantel. Es un tema hablado, pero el directorio ya entregó esa información (…) aún tenemos reuniones pendientes con Aníbal Mosa y Harold Mayne-Nicholls para armar un plantel competitivo para esta temporada”, partió comentando.

Al ser consultado sobre lo que vivió en estos meses en el club, expresó que “cuando uno llega a un club, armas un plantel y partes desde el inicio de temporada tienes toda la responsabilidad. Pero cuando llegas a un club que tiene varios problemas dentro y fuera de la cancha, las responsabilidades son compartidas”.

“Creo que hicimos un gran trabajo. En cualquier otra situación, no todos lo podrían haber conseguido. Para mí fue más importante cumplir con este objetivo con Colo Colo que uno de los ocho títulos que gané”, agregó.

Y sobre su continuidad al mando del Popular, comentó que “hoy Colo Colo es una familia y no tengo ninguna duda que este año será fantástico. Y ahora que las cosas serán distintas, Colo Colo va a pelear el título”.

El técnico está disfrutando de sus vacaciones en Argentina. (FOTO: Agencia Uno)

“Hoy Colo Colo es distinto, no hemos sentido ninguna división y por eso salimos adelante, por eso el Cacique se salvó. No tengo nada negativo para decir. Yo vine para salvarlo, vine para salir campeón, para pelear el título. Y no tengo ninguna duda que los jugadores y directivos piensan lo mismo”, ratificó el técnico argentino.

Le pasa factura a Nicolás Blandi

Pero eso no fue todo, porque también se refirió a la situación del delantero argentino, quien llegó como una de las grandes figuras del torneo, pero que no pudo revalidar sus pergaminos en el Estadio Monumental.

“Ese es un tema que tenemos que solucionar. Cuando llegué le di a todos los futbolistas la misma oportunidad, a todos los jugadores que merecían jugar, jugaron. Pude cometer errores en elegir ciertos jugadores para determinados partidos, pero todos tuvieron su oportunidad”, partió diciendo.

El delantero no ha podido revalidar sus pergaminos en el fútbol chileno. (FOTO: Agencia Uno)

“Él no pudo nunca llegar a su mejor nivel, nunca durante estos cuatro meses pudo llegar a ser el mejor Blandi que conocemos todos. No sé bien en qué situación está, él está buscando la opción en otros clubes y en algunos lugares aún no se cierra el libro de pases”, agregó.

“Blandi nunca me pudo demostrar a mí y demostrar sus condiciones que está para quedarse en Colo Colo, jugar a su mejor nivel y poder ayudar al equipo a clasificar a una Copa Libertadores y eso él lo sabe, porque cada jugador sabe cómo jugó. En cuatro meses tienes que llegar a tu mejor nivel. Yo lo hablé con cada futbolista”, complementó.

“No tengo dudas que estamos buscando la posibilidad de incorporar a un jugador, porque si Blandi no se va o no consigue un club, él no ha demostrado sus condiciones todavía y no queremos quedar con inconvenientes o con la falta de un jugador en una posición muy importante”, sentenció.