Todavía no termina el Campeonato Nacional y Colo Colo ya está pensando en 2022, porque Blanco y Negro, junto al entrenador Gustavo Quinteros, están armando el plantel para la siguiente temporada.

Uno de los zonas de la cancha que pretende reforzar el estratega es la delantera, porque no está del todo conforme con los rendimientos de sus centrodelanteros, por eso el "capricho" por contar con Marcelo Martins Moreno no se acaba.

Según información de Dale Albo, ByN ya se puso en contacto con el agente del boliviano, quien estuvo muy cerca de llegar a mediados de 2021, pero Cruzeiro no lo quiso soltar, para que ayudara a que el equipo no bajara a Tercera, situación que finalmente no se concretó.

"Colo Colo ya inició conversaciones con el representante del jugador, quien hace algunos meses estuvo a punto de arribar al Cacique, pero a último minuto le mejoraron sus condiciones en el Cruzeiro de Brasil", indica el portal partidario del Cacique.

Para que llegue Martins es necesario que se abra un cupo de extranjero, situación que se puede dar por la partida del propio venezolano Christian Santos, que no ha podido rendir, o la nacionalización de Matías Zaldivia, la que está muy avanzada.

El atacante tiene contrato por todo 2022 con Cruzeiro, pero la idea en Colo Colo es, aparte de ofrecerle una buena oferta económica, entregarle un mejor proyecto deportivo, con la Copa Libertadores de América como gran vitrina.