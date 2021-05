Debate caliente entre Johnny Herrera y Manuel de Tezanos Pinto por el penal que reclamó Colo Colo

La jugada donde Cristián Suárez impacta a Gabriel Costa en el rostro en el área de Palestino en su partido ante Colo Colo dejó la grande. El árbitro del encuentro, Fernando Véjar, no consideró que fue penal ni en vivo ni tras revisarla tras ser invitado desde el VAR y provocó la expulsión de Gustavo Quinteros, amarillas para Gabriel Costa y Maximiliano Falcón y ácidos reclamos de Leonardo Gil, quien pidió un poco más de respeto para el Cacique a viva voz en la cancha y en camarines.

Y, obviamente, la acción se tomaría los programas deportivos como el caso de Todos Somos Técnicos, de TNT Sports, donde salió una voz disidente a la mayoría que consideró que era penal: Johnny Herrera, quien apuntó que fue una jugada de fútbol que bien pudo pasar como falta o no.

“Es absolutamente discutible. El golpe para mí es un apoyo típico de fútbol, cuando vas a buscar una pelota dividida. Suárez siempre se preocupa del balón. Me parece un apoyo en el cuello que un codazo alevoso como se reclamó en todos lados. Tienen que marcar distancia”, manifestó el ex seleccionado nacional ante lo cual de inmediato se llevó un rebate de Manuel de Tezanos Pinto, conductor del espacio, quien recalcó que “es un codazo poh, Johnnny”.

Ahí se generó un interesante debate. “Hasta hablé con Suárez y me dice que siempre se preocupa de la pelota. ¿Dónde pone los brazos para saltar? ¿Atrás? Va con el otro brazo abajo, el jugador (Gabriel Costa) mide 1,65, ¿cuánto? ¿Qué posibilidad tiene Costa de llegar a la pelota? Ninguna, le sobraba. Suárez mide 10 centímetros más, salta antes y le pega a la pelota”, abundó Herrera mientras De Tezanos Pinto le contestó que “no es así el reglamento”.

�� ¿Fue penal para @ColoColo ante @CDPalestinoSADP?



Johnny Herrera: "Para mí es un apoyo típico de fútbol. Suárez siempre se preocupa del balón" #TodosSomosTécnicos �� pic.twitter.com/kqKCbQzgHl — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) May 11, 2021

Y no se quedó ahí. “¿Tenía sangre, estaba agredido? Para mí es un apoyo, una jugada típica de roce, típica de fútbol. Mira el apoyo, mano abierta en el pecho del jugador”, puntualizó el Samurai mientras que Manoel explicó que “yo siento que es imprudente y se da vuelta y pierde de vista a Costa y la pelota”.

El ex U de Chile sostuvo su punto. “Se debe preocupar de la pelota, si ve al jugador está frito. Sostengo que es una jugada típica de roce donde un gallo mide 10 o 15 centímetros más, le saca un metro más y le gana. Va mirando la pelota siempre. ¿Por qué se va a preocupar del jugador si tiene la primera opción de ganar la pelota? No soy tan tajante en que no es penal, pero para mí es jugada de fútbol. Se apoya en el hombro. Es una jugada ‘amarilla’. Marca el espacio, uno marca el espacio con el brazo. Le pega a la pelota. ¿O sea depende de la cámara que le muestren lo que va a cobrar?”, lanzó.

El momento en que Fernando Véjar mantiene su decisión de no cobrar penal sobre Gabriel Costa. | Foto: Agencia Uno

Del otro lado, De Tezanos Pinto replicó diciendo que “no se puede marcar el espacio pegándole un combo al adversario, poh Johnny. Creo que marca más de la cuenta. Intención o no da lo mismo. Una cosa es impulsarse y otra golpearlo. Sí, es una jugada ‘amarilla’ y debió haber cobrado penal”.

Finalmente, Johnny Herrera cerró el intercambio de opiniones hasta con un chilenismo. “P*ta Manuel, si revisamos cualquier jugada así vamos a ver el mismo apoyo, compadre”, concluyó.