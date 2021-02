¡Ojo, Colo Colo! Huracán confirma interés en llevarse a Iván Morales a Argentina

Iván Morales siempre ha estado en alta estima en Colo Colo. De hecho, su cláusula de salida está fijada en 5 millones de dólares y hasta se dieron “el lujo” de rechazar en 2019 una propuesta por 3 millones de la moneda nortemaricana de un grupo inversor español que lo tenía listo en el Sporting Gijón por considerarla insuficiente.

Pero lo cierto es que el linarense no ha podido consolidarse. Su representante, Juan Cruz Oller, se peleó públicamente con el ex entrenador de Colo Colo, Mario Salas, por no ponerlo de 9, algo que, finalmente, hizo Gustavo Quinteros en los partidos decisivos por el descenso. Pero el apadrinado por Esteban Paredes no ha podido demostrar sus condiciones pese a su esfuerzo.

De paso, le ha agregado al tema episodios de indisciplina. El último, una fiesta de año nuevo en pandemia con fuegos artificiales incluidos lanzados desde el edificio donde residía, lo que llevó a Colo Colo a “encerrarlo” en la Casa Alba hasta que termine esta temporada y al propio Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, a decir que si no hubiera sido Morales el autor de este hecho, y por el cariño y alta estima que le tiene, estaría afuera del Monumental.

Pese a todo, aún hay interés de él en el extranjero. Durante la presente jornada, se supo de la opción de Huracán de Argentina, algo que fue ratificado por el propio presidente del Globo, Alejandro Nadur, quien en diálogo con el programa Cómo te Va de Marcelo Benedetto en Radio Colonia, manifestó que “hay interés por Ivan Morales de Colo Colo y por José David Moya (colombiano de Santa Fe). No están descartados”.

Eso sí, al Monumental no ha llegado nada. Difícilmente Huracán pague la cláusula de salida de Iván Morales, pero habrá que ver si hay interés en Colo Colo de mandarlo, al menos, a préstamo.