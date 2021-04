Iván Morales está emocionado por su momento en Colo Colo: "Espero seguir haciendo goles"

Uno de los grandes problemas de Colo Colo en la temporada pasada fue el poder goleador, porque sus delanteros tuvieron muchas complicaciones para llegar a la red, lo que entre otras cosas, provocó que el equipo luchara por no descender.

En 2021 el Cacique ha jugado tres partidos, y marcó cuatro tantos, donde tres de ellos fueron de Iván Morales, quien le anotó a Universidad Católica en la Supercopa, y dos a Cobresal en el Campeonato Nacional.

El atacante este martes habló con la prensa y señaló que "es una gran responsabilidad (ser el 9 titular), pero estoy con todas las ganas y el compromiso de hacer las cosas bien. Hay mucha confianza del cuerpo técnico hacia mí y espero aprovecharla, no soltarla".

"Para mí es súper importante marcar, es para lo que trabajo todos los días. Ayuda mucho a mi confianza y espero seguir haciendo goles", explicó.

Morales celebrando en Colo Colo - AgenciaUno

Acerca de los problemas personales que tuvo fuera de la cancha indicó que "lo del tiempo pasado no puedo hablar mucho. Tengo las cosas claras y estoy claro en lo que tengo que hacer para mantenerme jugando. No me gusta retroceder en el tiempo, ya aprendí que lo tenía que aprenda y ahora estoy comprometido para seguir jugando".

Por último, dijo que su puesto ideal es en el centro del ataque, aunque si debe jugar recostado por las bandas, también lo hará lo mejor posible.

"Desde que llegué a Colo Colo que jugué de 9. En el primer equipo también lo hice, de doble delantero. Es una posición que me acomoda, pero si debo jugar por fuera lo haré. Me siento más cómodo jugando por el centro. Debo hacer las cosas bien para seguir mejorando y así ser el 9 del equipo", cerró.