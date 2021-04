Iván Morales, el "renacido" de Colo Colo: "Es un orgullo que Mauricio Pinilla y Esteban Paredes hablen de mí"

Colo Colo sumó su primera victoria de la temporada 2021 el pasado sábado ante Cobresal en El Salvador, donde la principal figura fue el delantero Iván Morales, quien marcó los dos tantos del elenco albo.

El atacante formado en el Monumental habló este martes con la prensa, donde se refirió a su momento y agradeció las palabras de Mauricio Pinilla y Esteban Paredes, quienes analizaron su arranque de temporada, donde ha marcador tres goles en tres partidos.

"Para mí es un orgullo que Mauricio Pinilla y Esteban Paredes hablen de mí. Con Esteban fui compañero por varios años y hablamos después del partido a Cobresal. Hay muy buena relación y es un orgullo que hablen bien de mí y trabajo para que siga siendo así", comentó.

"Con Esteban hablamos siempre, desde que se fue que hablamos todos los días. Antes del partido habíamos tirado la talla, me dijo que tenía que hacer goles. Me felicitó y estaba contento por mí. Estoy agradecido de las cosas que me dice", agregó.

Paredes y Morales en Colo Colo - AgenciaUno

Por otra parte, Iván Morales habló de la competencia que tiene con Javier Parraguez, Luciano Arriagada y Nicolás Blandi, además, de la opción de luchar el puesto con un nuevo delantero que puede llegar.

"Me lo tomo de la mejor forma. Es competencia y una bastante sana. La he tenido todos los años en Colo Colo. Si viene otro delantero yo voy a estar feliz, peleándola y luchando por una camiseta de titular. No es un tema muy relevante para mí", explicó.