Ignacio Lores, atacante uruguayo: "Colo Colo me ofreció el triple de Nacional, pero no me interesó"

El delantero uruguayo Ignacio Lores estaba libre luego de su paso por Peñarol y Montevideo Wanderers, por lo que su nombre estaba en la carpeta de Colo Colo y Universidad de Chile para llegar como refuerzo para la segunda rueda del Torneo Nacional.

Sin embargo, el puntero prefirió una oferta de Nacional Montevideo, pese a su pasado en el archirrival y de hecho ya debutó en el cuadro que dirige Giordano Moreno.

En conversación con el programa Punto Penal, Lores reconoció la oferta que tuvo antes de llegar al Bolso.

“Cuando me llamó Balbi le dije que sí de una, sin hablar de plata. En Colo-Colo ganaría tres veces más, pero no me interesó”, lanzó.

El atacante hace referencia a Alejandro Balbi, vicepresidente de Nacional y quien lo contactó para jugar en ese club.

En todo caso la carrera del delantero viene en claro descenso, puesto que de jugar en varios cuadros europeos, volvió a Uruguay para jugar en Peñarol donde en 35 partidos marcó cuatro goles.