Quinteros ratifica interés por Ángelo Araos y asegura que están trabajando para traer nuevos refuerzos a Colo Colo

Colo Colo sigue buscando refuerzos para afrontar la segunda rueda del Campeonato Nacional 2020, pues necesita con urgencia nuevas caras para tener más alternativas y salir de la parte baja de la tabla de posiciones.

En ese sentido, Gustavo Quinteros se refirió a ese tema este viernes y aseguró que “el tema de incorporaciones no está cerrado, estamos viendo jugadores chilenos que estén a disposición en algunas posiciones. Esperamos traer jugadores que sean importantes para todo lo que viene, incluido en el próximo año porque hay que pelear otros objetivos, como pensar en llegar a los primeros lugares. Estamos viendo a mediano y largo plazo”.

Al ser consultado por nombres propios, expresó que “por Ángelo Araos se ha hablado, pero no hay avances, pero sí la intención de incorporar jugadores en algunas posiciones para fortalecer. Se fue (Nicolás) Maturana, no está (Marcos) Bolados, jugadores que no están al cien por cien y la incorporación de jugadores sería importante”, expresó.

“Tanto el club como nosotros estamos trabajando todos los días en eso, no me gusta dar nombres de posibles refuerzos, porque a veces no se concretan y se habla demás. En el momento que tuvimos para reemplazar a Matías (Zaldivia) por la lesión, se hizo lo de (Maximiliano) Falcón”, dijo.

“Todos estamos en búsqueda de incorporaciones, hay conversaciones con varios en el exterior pero no es tan fácil, no es sólo llamarlos y decirles que vengan porque está todo bien, no es así. Algunos finalizan contrato en diciembre, otros tienen temas económicos de por medio, otros que los clubes no los dejan, otros no quieren venir en estos momentos, pero si a final de temporada. Les puedo asegurar que el club hace esfuerzos para incorporar jugadores en algunas posiciones, porque perdimos dos extremos muy importantes y necesitamos reemplazarlos”, agregó.

El defensor uruguayo puede ser alternativa para el duelo ante Deportes Antofagasta.

Finalmente, tuvo algunos comentarios sobre el defensor uruguayo, quien llegó en reemplazo del lesionado Zaldivia: “Lo veo muy bien, puede jugar en las dos posiciones de la defensa y también de volante”.

“Estamos contentos con él, estuvo eso si ocho días sin entrenar por estar en las negociaciones y preparar el tema de los viajes. Entrenó y está bien, para este partido será alternativa y si es posible darle minutos se los daremos, pero pensamos en el largo y mediano plazo. Hoy tenemos recuperado por completo a Barroso y a Campos, en defensa estamos muy bien cubiertos”, sentenció.