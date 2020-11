Quinteros y la urgencia de vencer a Antofagasta: “Algunos chicos sienten esa presión del resultado, estar abajo en la tabla”

El próximo martes 10 de noviembre a las 11:00 horas quedó programado el encuentro pendiente entre Colo Colo y Deportes Antofagasta, partido importantísimo para las aspiraciones de Gustavo Quinteros de sumar su primer triunfo en el Monumental.

En ese sentido, este viernes enfrentó los micrófonos y entregó sus impresiones de la calendarización del encuentro, de los jugadores que tendrá disponible y de la presión que existe en el club por volver a festejar un triunfo.

“La verdad es que no es un horario ideal para jugar, no motiva, perjudica el calor sobre todo y perjudica a todos por igual. Sería bueno jugar en otro horario, porque también hay gente que a esa hora trabaja y no puede ver un espectáculo que se paró tanto tiempo. Perjudica a todos y no motiva a nadie. Sería bueno que a Colo Colo no le toque jugar a las 11 de la mañana, no es motivador para nadie. El otro día a los jugadores no les dejaron parar nunca tampoco para tomar agua y corren peligro en su salud”, partió comentando.

“El tema físico está mucho mejor. Los jugadores después de tantos días de entrenamiento están mucho mejor. Por supuesto que hay otros que no están al cien, porque estaban lesionados como Mouche, Blandi, Matias, Valencia tampoco ha podido entrenar. Pero Iván está mucho mejor, Parraguez, Alarcón. Todos los que están a disposición estos días han trabajado muy bien y están para correr los 90 minutos”, señaló.

“Necesitamos los puntos para tener mucha más tranquilidad, seguir trabajando. Algunos chicos sienten esa presión del resultado, estar abajo en la tabla. Es prioridad ganar, pero debemos tener en cuenta que hay jugadores que no están entrenando y no van a llegar a jugar. Estamos entrenando con varios y lo hemos preparado muy bien para que puedan soportar los 90 minutos. Hay otros que se van recuperando”, agregó.

El técnico aún no puede festejar un triunfo con el Cacique. (FOTO: Agencia Uno)

“Enfrentamos a un rival que viene muy bien y organizado, vienen motivados. Venimos transitando momentos difíciles por todo lo que hemos hablado. Seguimos en desventaja con equipos que vienen trabajando hace más tiempo y tienen a todos sus jugadores a disposición. Les pido a los hinchas que tengan paciencia, ya se solucionó todo lo pendiente con los dirigentes y es un tremendo paso. Con mucho trabajo y esfuerzo vamos a salir adelante”, sentenció de Antofagasta.